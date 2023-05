Mendilibar: "Lo mas triste es ver a un padre con un niño en brazos y que te haga todo tipo de cosas"

El entrenador sevillista José Luis Mendilibar ha antendido a los medios en la rueda de prensa antes de viajar al Elche para disputar la antepenultima jornada de LaLiga. El técnico ha hablado sobre los insultos racistas que recibió Vinicius en Mestalla y ha asegurado que "hay gente para hacer el mal en todos lados" y que no cree que "España como país sea racista".

Mendilibar, preguntado por el asunto del racismo señaló que "El fútbol es como la sociedad y hay parte de la sociedad que dice eso" pero que no cree "que sea mucha gente". Asimismo, explicó que "hay que intentar arreglarlo, pero no será fácil. En el fútbol opina todo el mundo y la solución no la sé, pero para nada pienso que estamos en un país racista", insistió Mendilibar, quien, preguntado si era partidario de interrumpir los partidos cuando se escucharan insultos, dijo que"energúmenos hay en todos lados y por uno no va a pagar todo el mundo".

Mendilibar, en el banquillo durante un encuentro de Europa League. CORDONPRESS





Por otra parte, el entrenador hispalense comentó: "No es nuevo esto en el mundo del fútbol. Lo mas triste es ver a un padre con un niño en brazos y que te haga todo tipo de cosas, qué va a aprender ese niño", añadió Mendilibar.

También quiso lamentar la pancarta que apareció en un puente de Sevilla en las previas del derbi ante el Betis del pasado domingo con un muñeco colgado con la camiseta del futbolista Joan Jordán. "Son cosas que son difíciles de entender. Todas las redes sociales son para decir cosas que no son buenas. Utilizamos los inventos de pena. Tenemos muchos problemas de estos", destacó el vízcaino.

Pellegrini acerca del racismo

El que también ha hablado sobre el racismo en el fútbol ha sido Manuel Pellegrini. El ténico chileno ha sido muy claro en sus declaraciones señalando que España no es un país xenófobo: "por una minoría que grita estupideces no significa que ese país sea racista", dijo el verdiblanco.

Pellegrini, en el banquillo durante el derbi Sevilla-Betis. CORDONPRESS





"Yo no creo que España sea un país racista. No me parece calificar como racista a un estadio como Mestalla, una ciudad como Valencia o un país por una minoría gritando estupideces", explicó el entrenador bético que acumula una extensa trayectoria en España y es buen conocedor de la Liga.