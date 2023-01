Memphis Depay no se presenta al entrenamiento del Barcelona

Sorpresa en Barcelona por la ausencia este miércoles de Memphis Depay en el entrenamiento previo al partido de octavos de final de la Copa del Rey en Ceuta. El neerlandés, que ha sonado con fuerza para abandonar el club este mercado invernal, no se ha presentado a la sesión, según ha informado Víctor Navarro. El jugador, sin comunicarle nada al club, ha decidido no acudir a la ciudad deportiva azulgrana. El futbolista quería marcharse y podría tratarse de un pulso al club para conseguir que le dejen salir.

Memphis Depay no ha gozado de demasiadas oportunidades esta temporada y solo ha jugado cuatro partidos con su club, dos de ellos de Liga, anotando un único tanto en la victoria por 3-0 ante el Elche en el Camp Nou. El neerlandés es el principal objetivo del Atlético de Madrid para este mercado invernal, aunque Xavi Hernández ha asegurado en rueda de prensa que no querían dejarle salir: "De momento no tengo noticia. Sigue siendo jugador nuestro. Estoy encantado con él. Es positivo y es jugador nuestro. Veremos qué pasa en las siguientes horas o días, pero en principio cuento con él en todo. Hablaré con él para ver qué me explica, qué sensaciones tiene y si se quiere ir o no".