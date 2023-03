Memphis deja entrever que no se preparaban bien físicamente en el Barça: "No siempre salía bien"

Memphis está viviendo una nueva etapa en el Atlético de Madrid, club al que llegó en este pasado mercado de invierno, teniendo un nuevo rol con Diego Pablo Simeone con su entrenador. El delantero neerlandés, ahora concentrado con su selección, ha hablado sobre diversos temas en una entrevista a la televisión NOS, de Países Bajos. Entre ellos, repasó su etapa en el Barcelona, y qué cosas no salieron bien en los dos años en los que visitó de azulgrana.

"Fue una decepción, pero la decepción es parte de este deporte. Hay que seguir adelante, apenas tuve tiempo de moverme. Aquí, en el Atlético de Madrid, me siento más en forma y juego cada vez más. Necesito cierto tipo de entrenamiento para estar en buena forma física y eso no siempre fue así en el Barcelona. Sí que lo es en el Atlético. La manera de trabajar de Simeone me viene perfectamente, me hace sentir más fuerte", aseguró Memphis en la entrevista.

???? Memphis, a los medios del @Atleti



?? "No estaba siendo una temporada fácil para mí"



?? "¿Simeone? Es una leyenda. Espero que siga así, porque traslada su espíritu, su pasión y su energía al equipo"https://t.co/Tp6IysHk22 — Tiempo de Juego (@tjcope) March 5, 2023

Otro asunto por el que le preguntaron fue sobre la destitución de Ronald Koeman, el que es su actual seleccionador, en su momento. "Recuerdo con placer la forma en la que jugamos. Tenemos una muy buena relación. La forma en la que le trataron no está bien, y yo no respeto eso. Es un entrenador con clase, una persona fantástica que no se merecía eso", aseguró Memphis.

Unas palabras directas a su antigua etapa en el Barcelona, de la cual ya se ha desligado por completo.