Medina Cantalejo habla en COPE sobre los 'penaltitos': "Es complicado visualizar esas jugadas desde el VAR"

Luis Medina Cantalejo, presidente delComité de Árbitros, ha hablado este domingo en Tiempo de Juego los últimos penaltis señalados por los colegiados que han podido ser un tanto polémico, los famosos 'penaltitos'. El excolegiado ha querido echar un capote a sus árbitros. "Están haciendo un buen trabajo. Es complicado visualizar esas jugadas desde el VAR", ha indicado.

"Ha podido haber algún desajuste pero no ha habido ningun cambio en el criterio de los penaltis. Nosotros estamos satisfechos cuando el penalti es claro", ha señalado Medina Cantalejo."El árbitro de campo es el que debe tomar las decisiones. Si el colegiado se ha comido un penalti, el del VAR debe avisarle", ha señalado el presidente del Comité de Árbitros.

Sobre la polémica de los penaltis, especialmente los señalados este fin de semana, Medina Cantalejo ha sido claro: "He visto los partidos de esta tarde. Analizaremos todo y si hay errores intentaremos mejorarlo".

El andaluz también ha dejado claro a Paco González que no es partidario de 'los neverazos'. "No me gustan" ha señalado Medina Cantalejo. "Lo podemos hacer para proteger a un árbitro o evitar un conclicto con un equipo, pero cuando el colegiado vuelve de ese 'descanso obligatorio', sale con la presión extra de no equivocarse. Eso no puede ser".