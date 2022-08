Mayoral: "Han sido muchos años de presión, ahora voy a estar tranquilo"

Borja Mayoral, último fichaje del Getafe, aseguró este jueves que podrá jugar "tranquilo" después de varias temporadas en el Real Madrid en las que vivió "muchos años de presión" porque, en sus cesiones, debía demostrar que tenía capacidad para formar parte de la primera plantilla de la entidad blanca.

Mayoral, entre el curso 2016/17 y el 2020/21, acumuló hasta cinco cesiones. Jugó en el Wolfsburgo, dos campañas en el Levante, en el Roma una y media y otra media en el Getafe, club al que regresa tras firmar un contrato hasta junio de 2027 tras el pago de cerca de diez millones de euros al Real Madrid. Ahora, declaró durante su presentación oficial, podrá disfrutar más sobre el césped.

"Mi deseo ahora es estar estable aquí, sacar todo lo que tengo dentro de mí y estar tranquilo. Quiero ir día a día, poco a poco. Han sido muchos años de presión, de tengo que hacerlo bien y marcar goles para volver al Madrid. Ahora voy a estar tranquilo y voy a sacar todo lo que llevo dentro como jugador y como persona", señaló.

"He estado en muchos equipos, he jugado en diferentes Ligas. Tengo 25 años, pero tengo experiencia en el fútbol profesional. Mis cualidades futbolísticas las conocéis. Puedo aportar trabajo, calidad técnica, juego en equipo, goles... puedo demostrar muchas cosas y estoy dispuesto a hacerlo", añadió.

Además, desveló que tuvo "pocas conversaciones" con Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, y reconoció que hablaron de lo que pensaba el delantero del Getafe y sobre qué es lo que le gustaría hacer con su carrera. "Al final, las temporadas son muy largas y creo que sí hubiese tenido minutos (en el Real Madrid) porque son muchos partidos. Pero sentía que tenía que venir aquí y disfrutar más. Aquí voy a jugar más y a tener más protagonismo y eso es lo que buscaba este año".

"No sé si me lo dieron a entender (que tenía que marcharse del Real Madrid). Tenía contrato, soy delantero y me veía ahí. Al final estoy aquí, pero sí me vi como delantero porque tengo contrato y porque estaba entrenando con ellos", apuntó.

Mayoral agradeció al director deportivo del Getafe (Rubén Reyes), a su presidente (Ángel Torres) y a su entrenador (Quique Sánchez Flores), que le dieran la oportunidad del Getafe. Además, reconoció que no fue "fácil" la operación y que el club azulón ha hecho "un esfuerzo muy grande".

"No hay solo una razón por la que elegí al Getafe. Son bastantes. Por lo deportivo, ya estuve seis meses y estuve genial con los compañeros, el mister y el club. Me siento en casa y eso hace que esté aquí. El año pasado, cuando acabó la temporada, tuve conversaciones con gente del club para volver aquí. Todos los caminos han desembocado en que tenía que estar aquí. No ha sido fácil, ha sido largo, pero al final estoy aquí", explicó. Asimismo, indicó que se han juntado "muchas cosas positivas" a la hora de elegir al Getafe. Una de ellas, es la "estabilidad" que le va a dar el club presidido por Ángel Torres.

"Sé que tengo cinco años y eso da tranquilidad a la hora de jugar. Siempre he estado cedido en un lado y en otro y la estabilidad me va a ayudar a mejorar mucho y en el campo voy a ser mucho mejor. Está claro que el Getafe se ha puesto las pilas y está haciendo un buen equipo con grandes jugadores con experiencia en Primera. Y se ha reforzado en el área deportiva, que es fundamental para el club".

Cuestionado por si prefiere jugar al lado de otro delantero, contestó que de forma afirmativa y recordó que el curso pasado, en el Getafe, se compenetró muy bien con el turco Enes Ünal: "Hicimos una pareja muy buena, nos complementamos muy bien y ojalá que hagamos muchos goles para que sea un buen año".

"Como objetivo no me he marcado meta de goles. Simplemente, buscaba esta estabilidad, la tranquilidad de tener firmado años, jugar más tranquilo, confianza y sin la presión de ver qué va a pasar el año que viene. Eso me va a ayudar en el campo y mentalmente. Jugando así, con esa tranquilidad y confianza, llegarán los goles solos".

También habló sobre la posibilidad de jugar algún día en la selección española: "Quien sabe. Es verdad que en las convocatorias se cuela alguno. Ojalá que pueda colarme yo. Todo depende de cómo empiece la temporada, de cómo vaya el equipo o si marco goles o no. Me gustaría ir a la selección algún día. Si no se puede en esta, coger confianza, estar tranquilo e ir a las siguientes convocatorias", comentó.

Por último, reconoció que le gustaría lucir en la camiseta el número nueve que actualmente está en poder de Portu, y tuvo palabras para Quique Sánchez Flores: "He tenido un par de conversaciones con él, me ha transmitido su confianza, que es lo que buscaba. Le conozco bien y él a mí. Seguro que hacemos un buen año. Ha hecho un gran trabajo en estos seis meses, le conocemos bien y jugaremos mejor y con menos presión desde el principio".