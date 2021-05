Mateu expulsó a Raúl García por decirle a un asistente "tu p... madre ya"

Antonio Mateu Lahoz, árbitro del partido que enfrentó en San Mamés al Athletic Club y al Real Madrid, expulsó con roja directa al delantero rojiblanco Raúl García por decirle a unos de sus asistentes la expresión "tu p... madre ya".

"En el minuto 88 el jugador (22) Garcia Escudero, Raúl fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse a un árbitro asistente mirándole a la cara en los siguientes términos: "tu p... madre ya", refleja el colegiado valenciano en el acta del encuentro disputado en San Mamés.

Cuestionado sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al partido el entrenador del Athletic, Marcelino García Toral, cree que "hubo un malentendido". "Llevo cuatro meses con Raúl y esa expresión no se la he escuchado nunca", aseguró.

"Cuando llevas cuatro meses con una persona y no le escuchaste nunca en el día a día esa expresión me extraña muchísimo. Estoy completamente convencido de que no la utilizó y que hubo un malentendido, porque no utiliza esa expresión. Seguro", recalcó Marcelino.