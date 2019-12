Martín Presa, en Tiempo de Juego: "Sentimos mucha pena y vergüenza"

Hablamos en Tiempo de Juego con el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, sobre la suspensión en el descanso del partido ante el Albacete, después de que la afición ultra del Rayo gritase ""p*** nazi" a Zozulya: "Lo que ha sucedido es intolerable, sentimos mucha pena, no se puede insultar a ningún ser humano. El Rayo no lo ha permitido, antes de empezar los cánticos desde la mgafonía lo hemos intentado impedir diciendo que se callasen, sin éxito".

El presidente del Rayo explicó que, tras los insultos, bajó en el descanso a hablar con el Albacete y el árbitro sobre el incidente, para mostrar su colaboración: "En el descanso he bajado antes de que el Albacete mostrase su disgusto, le hemos dicho al árbitro que no lo tolerábamos. Ofrecimos desalojar el fondo, pero la coordinadora de seguridad no lo ha visto seguro y decidimos jugar otro día el partido. Vamos a pedir las cámaras policiales para que nos digan quiénes son. Vamos a tomar medidas disciplinarias. El Rayo no tolera ningún tipo de violencia. Esta violencia la llevo sufriendo partido tras partido y eso no debe ser. Montan lo que montan porque no les dejamos dominar ni participar en ninguna decisión del club".