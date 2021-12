Martín Presa, en COPE, sobre un posible aplazamento: "El Rayo no quiere poner en riesgo a los jugadores"

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, no ha sabido concretar este martes, en El Partidazo de COPE, si el club pedirá de forma oficial el aplazamiento del encuentro de LaLiga Santander de este domingo frente al Atlético de Madrid.

Según la información de Carlos Ganga en El Partidazo de COPE es que el deseo del club rayista es aplazarlo, por el número de jugadores alcanzados por el último brote y porque hay jugadores que tendrían que saltar al césped después de unas vacaciones y una cuarentena, con tan solo un entrenamiento realizado.

Con la norma en la mano, el partido podrá jugarse, puesto que los primeros jugadores en contagiarse, habrían superado la cuarentena justo un día antes del partido, lo cual, tampoco sería la condición idónea para jugar: "El Rayo lo que no quiere es poner en juego la salud de los futbolistas. Con un entrenamiento, soltarle a jugar con la máxima intensidad, puede romperse", explicó el presidente.

"La situación no la tenemos evaluada con la profundidad necesaria, y lo tienen que evaluar nuestros servicios médicos", aclaró, con relación a si habrá petición formal o no a LaLiga, que establece que para jugar serían necesarios 5 jugadores y un portero de la primera plantilla disponibles.

Ahora mismo, el único portero disponible es Iván Arboleda: "Su caso es rarísimo porque ayer tenía fiebre, síntomas severos, se hizo el test y curiosamente ha dado negativo. Podría dar positivo más tarde, no lo sabemos".

