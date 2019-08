Marcelino, sobre Rodrigo: "No estoy ni cabreado ni muy cabreado, estoy expectante"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, señaló en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta de Vigo en Balaídos que no está enfadado sino expectante con el cambio en la forma de actuar en la planificación deportiva, después de que el propietario Peter Lim haya decidido tener una mayor participación.

"No estoy ni cabreado, ni muy cabreado, estoy expectante. Las situaciones vienen así y es algo inesperado, pero a la vez intentamos cada día, a través del dialogo y la comunicación, buscar o recuperar el consenso para tomar decisiones respecto a la plantilla y el área deportiva que los hechos evidencian que fueron muy exitosos", explicó

"A partir de aquí queremos poner todos los medios a nuestra alcance para recuperar ese consenso y forma de trabajar que nos dio el éxito. Así seguimos", añadió.

Preguntado por si cree que sus críticas a esta nueva situación, generada por Lim, le podrían costar el cargo, Marcelino destacó que siempre ha sido respetuoso y educado, así como que el club ya conocía cómo es él y su cuerpo técnico antes de contratarlo.

"Soy absolutamente respetuoso con todas las partes, por lo que no temo en absoluto por mi cargo. Trabajo con honestidad, con absoluta dedicación. Si el propietario decide prescindir de mí es una decisión suya, yo voy a seguir trabajando igual y voy a seguir siendo el mismo que he sido a lo largo de mi trayectoria", apuntó.

"Estoy absolutamente tranquilo, he sido educadísimo, más que respetuoso y voy a seguir, desde la honestidad y mi trabajo, mi camino, que es el del respeto, el de trabajar cada día. Sí que estoy expectante, tengo unas ganas locas de que llegue el 2 de septiembre", añadió.

Preguntado por el futuro de Rodrigo Moreno comentó que es una situación que se le escapa como entrenador. "No soy futurólogo, no sé si Rodrigo va a estar o no con nosotros", recalcó.

"Si en un momento estuvo fuera es posible que lo vaya a estar en el futuro. En ese proceso, su actitud con todos es encomiable y estamos intentando por todos los medios recuperar el consenso para encontrar soluciones. Buscamos la comunicación pero ahora no me consta que estemos absolutamente preparados para solucionar un problema muy importante para el Valencia si se consuma la ausencia de Rodrigo", aseguró.

El técnico subrayó que no se le pasa por la cabeza que, en el caso de que Rodrigo sea traspasado, no llegue ningún refuerzo; ni tampoco que en caso de llegar algún fichaje fuera un futbolista que no contemplara el área deportiva del club. "No me planteo esa situación de que me impongan un jugador, pero si ocurriera eso, tranquilos que sabríais mi respuesta", destacó.

"No se me pasa por la cabeza se vaya Rodrigo y no llegue nadie, nos pondría en una situación muy difícil a todos. Tengo la certeza de que solo los cangrejos corren hacia atrás, por lo tanto no contemplo esa posibilidad", reiteró.

Ante la situación extradeportiva que vive el Valencia en las últimas semanas, Marcelino reconoció que al equipo le afecta. "La plantilla lo que tiene es una incertidumbre del proyecto y de como se cierra el día 2 la plantilla. Es lógico cuando hay una posibilidad, creemos que grande, de que el referente de ataque salga del equipo. Ellos quieren seguir progresando y ganando", apostilló.

Respecto al fichaje de Rafinha que fue parado por el propietario, quien según desveló Marcelino en otra rueda de prensa solo daría el visto bueno a su llegada en forma de cesión, el técnico dijo que desconoce cómo se lo ha tomado el jugador ni si puede llegar al Valencia. "No sé qué opina Rafinha, no tengo ni idea y no sé tampoco sin puede venir o no. Me gustaría saberlo pero no lo sé", aseveró.

Otra de las cuestiones que se le planteó es si el fichaje de Jason obedecía a la intención del cuerpo técnico de ceder a Kang In y Ferran, y si esta decisión la han tenido que modificar por indicaciones de Lim, y ahora puede ser el exlevantinista el que salga cedido.

"Jason sabe su situación porque personalmente se la he manifestado. Nosotros opinamos y luego hay decisiones. Ferran y Kang In son dos jóvenes que creemos que un futuro, más o menos largo, pueden ser importantes para el Valencia", señaló.

"Trataremos de sacar su máximo rendimiento si están aquí. Después el entrenador decidirá, intentando ser lo mas justo posible y buscando los mejores intereses para el equipo, si juegan o van convocados, pero no tengo ningún problema con ellos", concluyó.