Marcelino, "cabreado" por los horarios para la vuelta de Copa: "Es ilógico"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, confesó sentirse "cabreado" por los horarios designados para la vuelta de las semifinales de Copa frente al Valencia que permitirán al equipo 'che' descansar 48 horas más que al rojiblanco.



"Me parece totalmente ilógico que un equipo -el Valencia- juegue el viernes y nosotros el domingo a las 9 de la noche en Barcelona. No me parece normal y no es quejarme, es una incongruencia total. Es el último partido para jugar una final y hay tiempo suficiente para igualar", se explayó el técnico.



Marcelino asume que, tras jugar hoy frente al Espanyol, dispongan de un día menos de descanso que el Valencia, que lo hizo ayer, pero "tener de dos a cuatro días es muchísima diferencia. No tiene ninguna lógica y sí me cabrea porque para llegar a la final tienes que intentar que los dos equipos tengan condiciones similares. Un día, bueno. Pero dos... Me parece que se aparta de la lógica", insistió, visiblemente enfadado, el entrenador asturiano.



Acerca del encuentro frente al Espanyol, Marcelino explicó que después de encajar el 0-1 a los tres minutos "afortunadamente hubo una reacción inmediata" y eso le "dio confianza" a su equipo: "En el segundo tiempo estuvimos un poco desorganizados, nos costó agruparnos y tener continuidad en el juego, pero lo tuvimos mucho más controlado", destacó un Marcelino que confesó sentirse "tan satisfecho" de la victoria como del rendimiento de los futbolistas menos habituales que dispuso en la alineación.



"Que lleguen jugadores para ampliar la competitividad es muy bueno porque los esfuerzos son enormes. Somos el equipo que más corre a alta intensidad, pero somos seres humanos. Es imposible mantener el ritmo de competición si no hacemos cambios", dijo.