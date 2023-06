Manolo Vizcaíno vuelve a la carga contra Ángel Torres: "Con 25 millones de euros menos he quedado por encima"

La batalla dialéctica que enfrenta desde hace unos días a los presidentes de Getafe y Cádiz vivió este miércoles un nuevo capítulo con turno de réplica para Manuel Vizcaíno después de queÁngel Torres hubiera cargado contra él durante la presentación de las nuevas equipaciones del conjunto madrileño.

De fondo los fichajes de Pacha Espino y Choco Lozano, jugadores del Cádiz contactados por el Getafe. Y en el centro un intercambio de pareceres que no cesa con amenazas incluso de acudir a la justicia como ha hecho Manuel Vizcaino en Canal Sur Radio: "El presidente del Getafe debería informarse mejor porque voy a llegar al TAD. Voy a trabajar más porque este año con 25 millones de euros menos de plantilla he quedado por encima de él y el año que viene voy a trabajar por sacarle más puestos. El único ladrido que he escuchado hoy ha sido el de mi perra Ginebra".

"Menos ladrar y más trabajar, hay una norma y el Getafe trabaja siempre al lado de ella. No voy a darle explicaciones porque lo que quiere es salir en la prensa y conmigo no lo va a conseguir. Va a emisoras con preguntas preparadas y se mete en charcos, pero no me preocupa", había dicho un día antes Ángel Torres como contestación a unas palabras la semana anterior de Vizcaíno en Deportes COPE Cádiz.

"Ese es un fútbol de tramposos y a los tramposos ya los hemos echado del fútbol. Si fuera por mí, descendería al Getafe por su comportamiento. Son el malísimo ejemplo del fútbol de trampa y un intento de atacar a un rival directo", afirmó el máximo mandatario del conjunto andaluz.