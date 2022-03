El Mallorca pide respeto para su afición y que no se la criminalice por una minoría

El RCD Mallorca no ha dejado de lado lo ocurrido con Viniciuis el pasado lunes 14 de marzo en el Visit Mallorca Stadium. En el partido que cerraba la 28ª jornada de LaLiga Santander en la isla, una minoría de aficionados baleares se dirigieron desde la grada al delantero brasileño del Real Madrid con cánticos racistas como "vete a recoger platanos".

???? Que no paguen justos, leales y ejemplares por unos sin educación ni valores.



?? Nuestra afición merece todo el respeto y la diferenciación entre quien no se sabe comportar (minoría) y quien es ejemplar



?? Solo a partir de ahí se podrá avergonzar a quien no se comporta pic.twitter.com/7W1cE9kthQ