Maffeo, sobre Vinicius: "A lo mejor hay algo, no es que todos tengamos manía a Vinicius"

Vinicius está generando controversia últimamente, debido a sus actuaciones dentro del terreno de juego, lo que provoca que tanto la afición rival como los jugadores del otro equipo acaben teniendo actitudes en contra del brasileño.

Uno de los que ha reconocido eso ha sido Pablo Maffeo, el central del Mallorca, en una entrevista con Jordi Jiménez en los micrófonos de Deportes COPE Baleares. En concreto, opina que la culpa en el asunto de Vinicius no puede ser de sus rivales, sino de él mismo. "Cuando iba al cole y me portaba mal, mi madre me decía que no puede ser que todos los profesores te tengan manía. Me decía que yo también haría cosas mal. Yo le respondía que todos me tenían manía, y creo que aquí pasa un poco lo mismo", explicó Maffeo.

Además, recordó su partido de Liga ante el Madrid y una anécdota con Vinicius: "Igual no es que todos le tengamos manía a Vinicius, igual es que hay algo. Pero al final es la manera de ser de cada uno y ya está. Yo no tengo nada en contra de Vinicius, me parece un jugador extraordinario, pero cuando vas caliente, y te estás jugando bajar a Segunda, te dice que vas a bajar, pues pica, pica dentro y al final somos personas"

Pablo Maffeo también habló de temas más personales, como el momento en el que se sintió muy frustrado en su vida. "Lo pasé mal porque me encontraba bien físicamente, y no entendía cómo me podía haber roto tres vértebras. Sigo jugando con una vértebra rota, pero los médicos me han dicho que no hay problema para jugar. Sí que tengo molestias, por ejemplo cuando cambia el tiempo. Se me nota cuando pasan los minutos. No podía hacer vida normal, y lo pasé mal. En mi vida privada también se dieron situaciones que no eran ideales", reveló Maffeo.

Tuvo que recurrir a un psicólogo, algo a lo que anima a todos a hacer: "Cada uno tiene su vida, sus problemas. He pasado por una situación muy mala. El tema de los psicólogos, yo lo he dicho muchas veces, son muy importantes. Me está ayudando mucho. Animo a todo el mundo que lo necesite para ir al psicólogo. Llegué a mirarme al espejo y verme feo, sentirme poco valorado., Por suerte va mejor la cosa porque hay personas especialistas para eso"