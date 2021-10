Luka Modric: "Todo lo que me ha pasado desde que llegué al Real Madrid es algo impresionante"

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, cree que "es algo impresionante e inexplicable" todo lo que ha podido vivir en el conjunto madridista desde que le fichase hace ya más de nueve años y que le produce "un orgullo enorme" haber jugado ya 400 partidos.

"Todo lo que me ha pasado en el Real Madrid desde que llegué es algo impresionante. Nunca imaginé que iba a conseguir todo lo que he conseguido hasta ahora, son más de 9 años de sueños y felicidad, es algo inexplicable", señaló Modric a los medios oficiales del club tras recibir este lunes de parte del presidente Florentino Pérez una camiseta conmemorativa por sus 400 partidos con el equipo.

El de Zadar dejó claro que ha "disfrutado" en el 13 veces campeón de Europa "desde el momento" en el que aterrizó en el verano de 2012 para cumplir su "sueño de jugar en el Real Madrid". "Todo lo que ha llegado después ha sido algo impresionante y que nunca me imaginaba. Estoy contento y agradecido por todo lo que me ha pasado en este tiempo y vamos a por más", subrayó.

Como consejo a los niños y niñas, les dijo ponerse "alguna meta". "Tienen que pelear, creer en sí mismos, trabajar todos los días para conseguir lo que quieres y si vas de verdad a por eso, creo que todo se puede conseguir con dedicación, trabajo y amor por lo que haces", apuntó el internacional.

"Esto es algo increíble, un orgullo grande jugar 400 partidos para el Real Madrid. Es una felicidad enorme y un orgullo tremendo, ojalá siga jugando más partidos y a ver hasta qué número llego", sentenció Modric, que cumplió esta cifra en el Clásico.

Carvajal desea que le "respeten más las lesiones"



Además del croata, Dani Carvajal también alcanzó los 300 choques con el conjunto madrileño. "Es un orgullo tremendo conseguir esta cifra de partidos con esta camiseta. Me gustaría no quedarme aquí y cumplir muchos más, ojalá pueda seguir ayudando a este club a conseguir más títulos", celebró el lateral.

"Imagino que cuando me retire o no esté en este club valoraré mucho más todos estos partidos, pero a día de hoy no echo la vista atrás. Miro hacia adelante porque quiero ganar más con esta camiseta", añadió el de Leganés.

El canterano reapareció en el Camp Nou después de un mes lesionado y ahora espera que le "respetan un poco más las lesiones" y que pueda tener "más continuidad". "Pude ayudar al equipo unos minutos para conseguir la victoria. Introduciéndome con el equipo poco a poco y a ver si en los siguientes partidos puedo contar con más minutos y recuperar mi buen estado de forma", aseguró.

Marcelo: "Sin el primer partido en Champions no habría habido más"



Finalmente, Florentino Pérez también entregó este lunes una camiseta conmemorativa por sus cien partidos en la Liga de Campeones a Marcelo Vieira. "Me produce mucha alegría, es otro objetivo cumplido. Quiero seguir cumpliendo más objetivos y ojalá juegue más partidos para subir esta cifra", admitió el capitán madridista.

"Me quedaría con el primer partido, que es donde comenzó la carrera hacia los 100 partidos. Hay muchos importantes, finales ganadas, pero sin el primero no hubiera habido todos los demás", remarcó el jugador brasileño.