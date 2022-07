Luka Modric, insaciable ante la nueva temporada: "Cuando tienes esta sensación de ganar, quieres más"

Ya con el clásico veraniego y amistoso ante el Barcelona en Las Vegas (EEUU) a menos de 24 horas, el croata Luka Modric ha asegurado este viernes que el Real Madrid quiere hacer un buen papel ante su gran rival y señaló que en los clásicos siempre hay "mucha intensidad y expectación".

"Vamos a intentar hacerlo bien, prepararnos lo mejor que podamos con estos partidos (de pretemporada). Sabemos que jugamos el clásico y que siempre los partidos contra el Barça son de mucha intensidad y mucha expectación. Por eso es importante que lo hagamos bien", dijo el centrocampista en declaraciones facilitadas por la web oficial del club blanco.

Hazard entrena junto a sus compañeros en la sesión de este viernes en Los Ángeles El belga, a pesar de los rumores de que podría sufrir una sobrecarga, ha llegado al centro de entrenamiento para ejercitarse. Carvajal, única ausencia por un golpe en el tobillo. 22 jul 2022 - 19:12

El Allegiant Stadium de la ciudad del juego, inaugurado en 2020 y con capacidad para unos 65.000 personas, acogerá este clásico a partir de las 20 horas del sábado (5:00 horas del domingo hora española). Tras el doblete de Liga y Champions League del curso pasado, Modric explicó que, durante estos primeros días de pretemporada en Los Ángeles (EEUU), el equipo ha hecho "mucho trabajo físico".

"No ha sido fácil, pero es algo necesario para prepararnos bien para hacer una buena temporada", dijo."Tenemos muchas ganas de que empiecen los partidos. Yo creo que el equipo llega bien. A lo mejor vamos a estar un poco cansados por la acumulación de trabajo, pero bueno, para eso sirve la pretemporada. Y ahora tenemos que darlo todo para hacer un buen partido", argumentó.

Convertido en un emblema del Madrid, el jugador de 36 años explicó qué le impulsa a seguir jugando y, en su opinión, cuál debe ser la actitud después de ganar. "Cuando ganas, no significa que ahora te puedas relajar y ya estar satisfecho. Al contrario: cuando tienes esta sensación de ganar, quieres más. Quieres sentir esta sensación otra vez y eso son cosas que me empujan hacia adelante", detalló.

"Amor por el fútbol. Amo lo que hago, estoy muy contento en el Real Madrid, estoy en el mejor equipo del mundo, tengo todo lo que un jugador puede pedir y eso son cosas que me gustan, que me llenan y que me empujan para seguir", cerró. El Madrid se entrenó este viernes por la mañana por última vez en Los Ángeles (EEUU) antes de volar el sábado a Las Vegas para medirse al Barcelona.

Además de este amistoso contra los azulgrana, el Madrid jugará el próximo martes en San Francisco (EEUU) contra el América y cerrará este viaje por EEUU con un duelo en Los Ángeles contra el Juventus. Estos tres amistosos servirán de preparación de cara al primer título de la temporada, la Supercopa de Europa que disputará el Real Madrid el próximo 10 de agosto en Helsinki (Finlandia) contra el Eintracht de Fráncfort.