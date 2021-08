Luis Suárez, Trippier, Lodi y Giuliano Simeone entran en la convocatoria

Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, entró este sábado en la convocatoria de 20 jugadores para el partido contra el Celta en Balaídos, al igual que Kieran Trippier, Renan Lodi y Giuliano Simeone, mientras que es baja Héctor Herrera, que se suma a Joao Félix, Felipe Monteiro, Marcos Paulo, Santiago Arias y Nehuén Pérez entre las ausencias para la primera jornada.



Incorporado hace doce días a la pretemporada, con un plan específico físico junto a Kieran Trippier y Renan Lodi, tras sumarse al trabajo más tarde que la mayoría de sus compañeros, el atacante uruguayo se estrena en la citación este curso, aunque no formará todavía como titular, según las pruebas del técnico argentino.



No están disponibles, en cambio, ni Héctor Herrera, por una sobrecarga; ni Joao Félix, por la intervención en el tobillo derecho a la que fue sometido el pasado 2 de julio; ni Felipe Monteiro, por una lesión de rodilla; ni Marcos Paulo, por una dolencia muscular de la que ya ultima su recuperación; ni Santiago Arias.



En la lista, mientras, entra el delantero Giuliano Simeone, hijo de Diego Simeone. No es el único canterano de la citación, una vez que también figuran en ella Sergio Camello y Javi Serrano.



La convocatoria está compuesta por 20 jugadores: los porteros Jan Oblak e Ivo Grbic; los defensas Stefan Savic, José María Giménez, Mario Hermoso, Kieran Trippier, Sime Vrsaljko y Renan Lodi; los centrocampistas Saúl Ñíguez, Rodrigo De Paul, Geoffrey Kondogbia, Koke Resurrección, Thomas Lemar, Marcos Llorente y Javi Serrano; el extremo Yannick Carrasco; y los delanteros Ángel Correa, Luis Suárez, Giuliano Simeone y Sergio Camello.