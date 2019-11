Luis Suárez: "Regalamos puntos que otros años no habíamos perdido"

El futbolista uruguayo Luis Suárez, delantero del FC Barcelona, ha admitido que han "regalado" más puntos en lo que va de esta temporada que en campañas anteriores a estas alturas, pero está confiado de cara a un mes de diciembre "muy bonito" y con Clásico incluido.

"No hemos tenido un inicio de Liga sencillo. 'Regalamos' puntos que otros años no habíamos perdido pero sabemos que el resto de equipos también compiten", ha manifestado Suárez este viernes, durante una entrevista a los medios oficiales del club blaugrana.

Pese a tales concesiones, cree que el futuro más inmediato pinta bien. "Se acerca un mes muy bonito. De los que nos gustan los futbolistas y también a la gente. Habrá un Clásico. Hay que estar mental y físicamente preparados", ha avisado.

"Seguramente no ganemos todos los partidos ni lo tengamos fácil, pero esperamos superarlo con el apoyo de la afición", ha reconocido el charrúa, ausente por lesión en las últimas citas culés. Aun así, confía en superar lo que queda de año de la mejor manera y al lado de su amigo y capitán, Leo Messi.

"Messi me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal. Tuvimos afinidad desde el principio. De la convivencia pasas a la amistad y los momentos que pasas con él también se trasladan a dentro del césped", se ha sincerado. "Todo el mundo sabe que él es el mejor del mundo. Lo ha demostrado y lo sigue demostrando día tras día", ha añadido.

Además, Suárez ha destacado la solidaridad del '10'. "Me ha demostrado su compañerismo mil veces. Él me ayudó cuando yo luchaba la Bota de Oro y yo a él también. El otro día, en el campo del Eibar, me regaló un gol", ha recordado.

SU RETO, SER EL TERCER MÁXIMO GOLEADOR CULÉ

Precisamente, sobre el gol, ha señalado que ser '9' del Barça es exigente. "El jugador de fútbol vive una presión constante. Pero para eso estamos: para estar preparados para rendir al máximo cada dos, tres o cuatro días", manifestó. "Uno cuando llega al Barça espera ganar títulos, pero también hay momentos complicados que te ayudan a crecer, a mejorar", ha afirmado.

El uruguayo se encuentra ante la posibilidad, ya cercana, de convertirse en el tercer máximo goleador de la entidad blaugrana en toda su historia. Ahora suma 185 goles y está a solo nueve de Ladislao Kubala, el tercero en ese podio.

"Es un orgullo estar en el 'Top 5' de máximos goleadores del mejor club del mundo, de un club que tiene tanta historia. Cuando llegué al Barça, cumplía un sueño. Quería disfrutar de mis compañeros. Ni pensaba que llegaría a esto", ha concluido al respecto.