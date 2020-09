Luis Suárez y Arturo Vidal, en la rampa de salida del Barcelona

Una vez solucionado el 'Caso Messi' con la continuidad del jugador argentino en el Barcelona, el club blaugrana tiene que afrontar ahora las posibles salidas de Luis Suárez y la de Arturo Vidal. Ambos jugadores no cuentan para los planes de Ronald Koeman de cara a la próxima temporada y todo hace indicar que jugarán en otro equipo la próxima temporada.

Por una parte, Luis Suárez quiere que el Barcelona le rescinda el contrato, pero desde el club no le van a dar esas facilidades, como ha informado Víctor Navarro en el Tramo final de Tiempo de Juego. El Barcelona quiere primero recibir un 'ok' por parte de un equipo para hacerse con los servicios del jugador y después se negociaría.

Precisamente este sábado el delantero uruguayo dejó un mensaje en su Instagram: "Nunca dejaré de seguir disfrutando de algo que siempre quise".

Por otro lado está Arturo Vidal. Desde el Barcelona consideran que está amortizado y el jugador chileno se deja querer por equipos italianos. A pesar de no contar para los planes del nuevo entrenador, tanto uno como otro siguen entrenando.

Otro jugador transferible en el Barcelona, como es Umtiti, no se sabe exactamente donde está. El central francés no pasó los test PCR del pasado domingo, pero como pudo saber la Cadena COPE, el mismo domingo por la tarde aterrizó en Barcelona, aunque se decía que no había ido a los test por haber estado confinado tras su positivo en coronavirus.

Apuntar también que el próximo lunes, si todo va bien, Pjanic, uno de los fichajes del Barcelona para la próxima temporada, podría entrenar por primera vez con sus nuevos compañeros una vez pasado el coronavirus y puede darse la circunstancia que se vea con Leo Messi ya que el argentino se someterá este domingo a las pruebas PCR y todo hace indicar que el lunes le veremos de nuevo con la camiseta del Barcelona.