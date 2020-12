Luis Sabalza, presidente de Osasuna: "Respeto al colectivo arbitral pero se están produciendo injusticias"

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, se quejó de la actuación arbitral contra su equipo en los úlitmos partidos, destacando que "se han equivocado siete veces en los últimos seis choques". Por su parte, el director deportivo rojillo, Braulio Vázquez, pidió disculpas por su comportamiento y el del otro directivo de Osasuna involucrado en las fuertes quejas relizadas con tra el árbitro De Burgos Bengoetxea tras el partido entre Elche y Osasuna (2-2).

“Con Osasuna se están cometiendo injusticias desde hace muchas semanas”, ha dicho Sabalza sobre las polémicas surgidas con los árbitros durante las últimas jornadas en una rueda de prensa con motivo de la renovación de Braulio Vázquez.

“Respeto al colectivo arbitral, pero creo que en estas últimas fechas se han equivocado gravemente en contra de Osasuna" y "esos errores pesan mucho”, ha manifestado Sabalza en tono serio, para agregar que en “muchas ocasiones” los colegiados no se están dirigiendo a los futbolistas rojillos “con el debido respeto, algo que no aparece en las actas”.

Ha enumerado los supuestos errores arbitrales que han afectado al equipo: jornada 10 ante el Huesca, “un claro penalti sobre Jony”; jornada 11 en el Camp Nou “no vieron la falta de Messi en el 1-0”; en la jornada 12 “no vieron un penalti sobre Enric Gallego”; en la 13 ante el Valladolid “no vieron un penalti con el 1-2 a favor de Osasuna”; ante el Villarreal “no vieron un penalti sobre Calleri; y ayer "no vieron el empujón en el área sobre el argentino ni la entrada que recibió Rubén García tras centrar”.

“Al menos 7 errores en 6 jornadas”, ha subrayado, y añadido que en su opinión Osasuna merece "más respeto del que nos están teniendo y eso que no soy especialmente partidario de criticar el trabajo de los árbitros", pero "ni quiero ni puedo quedarme callado mientras semana tras semana los errores caen siempre hacia el mismo lado”.

Según quedó indicado en el acta del partido, al término del encuentro, dos directivos de Osasuna increparon al equipo arbitral, teniendo que intervenir la Policía. "D. Braulio Jesús Vázquez Benites, Director Deportivo de Osasuna, se dirige al equipo arbitral gritando y con actitud agresiva en los siguientes términos: "esto es una puta vergüenza, nos vamos a Segunda", teniendo que ser sujetado", reza el acta arbitral en el que el colegiado describe los hechos acaecidos al finalizar el partido.

��Lío tras el @elchecf - @CAOsasuna en el túnel de vestuarios.



��️"Esto es una p*** vergüenza, nos vamos a Segunda".



Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna al equipo arbitral.



��Ha tenido que ser sujetado por gente de su equipo y por las fuerzas de orden, según el acta. pic.twitter.com/btPkGm1PRw — Tiempo de Juego (@tjcope) December 22, 2020

Un altercado en el que también se vio involucrado el Secretario Técnico de Osasuna quien, según el acta, "se dirige al equipo arbitral gritando y en actitud agresiva. Cuando estaba siendo retirado del túnel de vestuarios, golpeó con el puño un dispensador de gel, rompiéndolo y provocando un enfrentamiento con personal del club local".

Ante estos acontecimientos, Braulio Vázquez no dudó en pedir perdón y explicar el porqué de su reacción. “No tengo excusa, hablo en nombre mío y en el de José Antonio, pedimos perdón. También quiero añadir el contexto que según voy avanzando, y a veces me hierve la sangre, reitero que no es excusa, pero según iba bajando me encuentro a Unai con la cabeza abierta, a Roberto Torres con el árbitro, a Iñigo desolado después de una expulsión, a Brasanac que estaba totalmente desatado. Reitero que no busco coartadas ni excusas", señaló.