Luis Milla desmiente en COPE unas declaraciones falsas contra Vinicius que le atribuye una cuenta de Twitter

El futbolista del Getafe Luis Milla desmintió en Tiempo de Juego unas declaraciones que una cuenta de Twitter le atribuyó contra Vinicius.

Según la cuenta 'Madrid Zone', Milla habría declarado: "La intención de Vinicius desde el comienzo del partido es ponernos nerviosos a todos, no jugar al fútbol".

??| Luis Milla (Getafe): "Vinicius' intention in the start of the match is to get in everyone's nerves, not play football." @LaLigaTV#rmalive