Luis García Plaza, en El Partidazo de COPE: "Al echarme, pregunté si erra irrevocable, me veía con fuerza"

Cincuenta días después, el Villarreal vuelve a contratar a Javi Gracia. El perjudicado en esta ocasión es el ya ex entrenador Luis García Plaza, que este martes atendió la llamada de El Partidazo de COPE para contar sus sensaciones: "La llamada del Villarreal me pilló por sorpresa, son decisiones que se toman y hay que aceptarlas".

Contó que la decisión se la comunicó la directiva en una de las visitas habituales a los despachos, y que era de carácter irrevocable: "Cuando me echaron me preguntaron si era irrevocable porque me sentía con fuerza".

"Creo que íbamos a ser un revulsivo, lo digo de verdad", reflexionó el técnico, que confía en que "pronto salgan nuevos proyectos". El Villarreal está penúltimo en LaLiga Santander, en puestos de descenso.