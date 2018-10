Lucas: "El Atleti es mi club, me lo ha dado todo, no podía irme al Real Madrid"

El jugador del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, habló en una entrevista en RMC sobre la oferta que recibió este verano del Real Madrid y reconoció que no quiso marcharse al club blanco: "Mi agente me informó un poco y en el momento que me dijo que el Real Madrid estaba interesado le comenté que no podía hacer eso. El Atlético es mi ciudad, mi club, me lo ha dado todo. No podía irme al Madrid. Soy honesto y no podía hacerlo".