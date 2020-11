Los médicos no permitirán a Costa que entrene o que juegue si hay el mínimo riesgo de que le pase algo grave

Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, fue baja en los dos últimos partidos del Atlético de Madrid ante el Lokomotiv de Moscú y ante el Valencia por "una trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha", según detectaron las pruebas médicas a las que fue sometido el pasado miércoles en Madrid.

El parte médico del club rojiblanco especificó que dicha trombosis "no tiene relación con traumatismo ni lesión previa" del futbolista, que había reaparecido el pasado sábado 21 de noviembre en competición contra el Barcelona tras un mes de baja por una dolencia muscular.

Como informó Manolo Lama este domingo en el #TertulióndelosDomingos, el periodo de recuperación de Diego Costa va para largo ya que los médicos no van a permitir que el delantero juegue o entrene si tiene el minimo riesgo de que le pueda pasar algo grave.

Costa se va a someter a pruebas médicas exhaustivas y cuando las supere, después pasará un tiempo prudencial para que vuelva a entrenarse y a jugar ya que al haber tenido coagulos no se sabe si le puede pasar otra vez y los médicos no quieren correr ni el mínimo riesgo. Los médicos aconsejan que cuando se toma anticoagulantes no se realice ningún tipo de deporte de contacto porque puede producir hemorragias internas.

Como hemos visto en las últimas comparencias del entrenador rojiblanco Diego Pablo Simeone, el técnico argentino ha transmitido mensajes de cariño hacia el delantero y asegurando que le van a esperar el tiempo que haga falta.