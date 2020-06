Los jugadores del Villarreal ovacionan a Bruno en el vestuario después de su vuelta tres años después

El capitán del Villarreal Bruno Soriano confesó este lunes, tras volver a jugar ante el Sevilla (2-2) tres años después por culpa de varias lesiones, que “hubo momentos duros” en este tiempo, en los que se planteó abandonar el fútbol, pero destacó la gran alegría que supone para él poder ayudar a su equipo.

Sí, ganar es muy importante, pero que tu gente te reciba así... ��



¡Te lo mereces, capitán ��!



Así ha sido la ovación que se ha llevado Bruno Soriano en el vestuario tras su esperado regreso. #VuelveBruno



���������������������������� pic.twitter.com/Lr78w5EY9P — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 22, 2020

“No te voy a mentir, hubo momentos duros que he pensado que lo mejor era no seguir porque son muchas decepciones. Son tres años y ha sido difícil pero estoy muy contento hoy para ayudar hasta el final al equipo”, dijo Bruno en declaraciones a Movistar +.

El jugador internacional del Villarreal, de 36 años, señaló que para él el día de hoy “es muy importante después de trabajar durante tiempo, intentarlo y no conseguirlo” y agradeció al cuerpo técnico encabezado por Javi Calleja la confianza que han tenido en él. “Hay que perseguirlo y ayudar al equipo en lo que pueda. Ha sido una alegría para mí, para toda la gente del club, mi familia, la afición y mi novia que han estado ahí. No sé qué decir porque hace tanto tiempo que no jugaba…”, comentó Bruno, visiblemente emocionado y al borde del llanto.

Tras haber vuelto a jugar después de 1.128 días de ausencia, el jugador admitió que tras saltar al terreno de juego en el minuto 88 ha "intentado dar lo máximo". "Salir enchufado que era una cosa que había trabajado” y espera seguir “sin molestias para ayudar” al equipo.

Además, Bruno valoró positivamente el empate sumado ante el Sevilla. “Creo que es un partido difícil, venía muy fuerte, es muy duro con muy buenos jugadores y el empate no sabe mal del todo. No ha podido ser, intentaremos ganar el siguiente”, indicó.