Los jugadores del Barcelona no se bajarán el sueldo para que renueve Messi

La renovación de Leo Messi está en boca de todos después de que el día 30 de junio haya finalizado su contrato con el Fútbol Club Barcelona. El principal escollo parece ser el salario del futbolista y cómo adecuarlo al límite salarial impuesto por LaLiga, lo que ha puesto sobre la mesa una solución: que varios futbolistas se reduzcan su sueldo para permitir que Messi renueve.

Esta opción, según ha contado Víctor Navarro, no la contemplan varios pesos pesados del conjunto azulgrana. Tal y como han informado varios abogados de los futbolistas, ningún jugador se va a bajar su salario para permitir que Messi renueve. Según los letrados, “lo firmado, firmado está”.

Las renovaciones de Sergi Roberto y Busquets, en ‘stand by’

La de Messi no es la única renovación que tiene que afrontar el Fútbol Club Barcelona. Sergi Roberto finaliza contrato el año que viene y, según ha contado Víctor Navarro, no ha recibido aún la llamada para sentarse a negociar. Sus abogados no creen que el Barcelona vaya a sacar un beneficio económico vendiendo al futbolista este verano, ya que el año que viene se iría gratis.

En el caso de Sergio Busquets, la situación es similar. El centrocampista tiene todavía dos años de contrato con la entidad azulgrana y él quiere retirarse en el Barcelona, pero aún no ha recibido la llamada de Joan Laporta.