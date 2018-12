"Los árbitros se deberían auto-exigirse un poco más", "tienen que respetar a todos igual", quejas del Espanyol

David López, defensa del Espanyol, explicó este sábado que entiende que "el arbitraje es muy difícil", pero declaró que "se deberían auto-exigirse un poco más", y apuntó, sobre la derrota por 1-0 con el Atlético de Madrid, que su equipo sale "frustrado y dolido" porque el resultado no acompañó a su juego.

"Partiendo de que yo entiendo que el arbitraje es muy difícil, en un campo así, donde aprietan mucho, lo entiendo perfectamente, pero creo que deberían auto-exigirse un poco más también, porque no sólo en la jugada del penalti, en la de Borja, en algunas jugadas claves, sino en pérdidas de tiempo clarísimas en la segunda parte después del gol que cada vez que sacaban tardaban un minuto y luego te añaden tres minutos, creo que se puede hacer mucho más", expuso.

"Hace falta salir aquí a decir las cosas, porque creo que tampoco nos tienen que faltar al respeto, pero siempre desde el punto de la comprensión de que el arbitraje es muy complicado", añadió.

Su equipo encadenó su sexta derrota en la Liga. "Salimos frustrados y dolidos. Cuando haces bien las cosas, tienes buen juego y el resultado no acompaña sales frustrado, pero es lo mismo que nos ha pasado en los últimos partidos. Frustra aún más por la situación en la que estamos, pero estamos convencidos de que la solución la tenemos ahí, sabemos cuál es y seguro que los resultados llegarán".

También lamentó las ocasiones falladas, sobre todo en el primer tiempo: "Tanto hoy como en algunos de estos partidos últimos que hemos perdido, creo que la diferencia entre nosotros y los otros equipos es que ellos han sido más determinantes y han aprovechado mejor sus ocasiones. Al final, estos equipos cuando tienen media oportunidad nos hacen gol y esa ha sido la diferencia. En cuanto al juego, las ocasiones creadas e incluso la defensa, que creo que se ha hecho un gran partido, poco más se le puede pedir al equipo".

Diego López, portero del Espanyol, declaró, tras perder ante el Atlético de Madrid (1-0), que los árbitros "tienen que respetar a todos los equipos igual", en referencia a una caída dentro del área de Borja Iglesias en el tiempo de descuento.

"Parece ser que es penalti muy claro. Es la última acción del tiempo añadido. Con el penalti de ellos hemos estado tres minutos y el árbitro consultó al VAR. Tienen que respetar a todos igual", dijo el cancerbero.

"No sé si hay que hacer o no una queja formal, pero se ha visto en otros partidos que no hay un criterio claro para saber qué jugadas se revisan y cuáles no. Hay que tomar un criterio común para todas las jugadas y verlo lo hemos visto en otros partidos muy claro. Juegan con el trabajo de todos nosotros y eso es muy grave", añadió.

Sobre la derrota, sexta consecutiva de su equipo, Diego López indicó: "Son seis derrotas, pero en algunos partidos hemos sido muy competitivos y se han definido por detalles. Partidos como el de hoy tienen que servirnos de cara al futuro. La suerte tiene que cambiar. Nos volverá a acompañar en cualquier momento", concluyó.