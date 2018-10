Lopetegui se siente "absolutamente" respaldado y tranquilo

Julen Lopetegui ha comparecido en rueda de prensa a 24 horas del Real Madrid - Levante, partido que llega tras un parón condicionado por la derrota en LaLiga Santander frente al Alavés y por la falta de gol.

Se ha especulado con su futuro en el banquillo blanco, incluso en Italia se ha hablado del interés de Florentino Pérez en Antonio Conte, aunque el club lo desmintió, como informó la Cadena COPE. Lopetegui dice sentirse respaldado y tranquilo: "Me encuentro bien. Soy entrenador del Real Madrid y la exigencia es máxima, y uno tiene que competir con esos picos que hay a lo largo de la temporada. Debemos insistir, trabajar y creer, no tenemos que centrarnos en cinco partidos o seis. Estoy absolutamente tranquilo y centrado en mi trabajo".

Afirmó no hacer caso a esos rumores con respecto a su continuidad: "No estoy pendiente de lo que se pueda decir o no decir sobre mi puesto. No está bajo nuestro control, no es algo a lo que preste demasiada atención porque no nos ayuda a ganar".

Insistió una y otra vez en mantener la atención en el partido ante el Levante: "Estamos centrados únicamente en afrontar el partido ante el Levante con la máxima ilusión. Hay un interrogante en todas las competiciones para todos los equipos, lo que vaya a ocurrir esta temporada nadie lo sabe", comentó en alusión a la incertidumbre que rodea no sólo al club blanco, sino a cualquier equipo a estas alturas de la temporada.

En lo deportivo, los jugadores tocando siguen marcando sus planes, pero es optimista: "Al margen del poco tiempo que hemos tenido con algunos jugadores para recuperar, llegamos con más elementos que con los que nos fuimos al parón".

El único descarte seguro es el de Dani Cavajal. Sobre Gareth Bale, ausente en los últimos dos encuentros con Gales, pese a ir convocado, dijo que "Gareth ha sido muy responsable, no ha forzado. Veremos entre hoy y mañana qué haremos con él". Y habló de Benzema, de las noticias extradeportivas que vienen desde Francia: "Benzema se ha ido recuperando progresivamente, veremos qué sensaciones tenemos con él hoy. Psicológicamente no sé cómo está con respecto a esa información, yo le he visto bien", afirmó.

Se refirió a la polivalencia de Toni Kroos en el campo: "Es evidente que Kroos no es Casemiro. Pero es un jugador que se adapta a diferentes posiciones".

Y a pesar de advertir de la fortaleza del Levante, "un rival que ha mejorado en todos los aspectos y nos planteará un partido exigente", se ve optimista: "Trataremos de centrarnos en el partido y en el juego, no en cosas extrañas o minutos. La solución está en los jugadores que tengo en cada partido en los que tengo plena confianza. Los interrogantes de la temporada están por solucionarse. Llegaremos fuertes en los picos de la temporada. Vamos a hacer una buena temporada, estoy convencido".