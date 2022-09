Lopetegui: "Hay que poner un poco de templanza cuando hay histeria colectiva"

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, quiso ser optimista con respecto a la situación de su equipo, en la previa del partido del sábado, a las 16.15 horas, ante el Espanyol en Barcelona. Ha pedido "templanza y confianza" en estos momentos en los que se duda del entrenador vasco, tras haber perdido cuatro de los cinco primeros partidos de la temporada.

"El trabajo que hagamos a medio plazo va a ser la clave para ser un equipo fiable y ganador. Estoy seguro de ello. Mirar de puertas adentro, ser conscientes de que debemos de hacer todo lo posible por ganar. He visto equipos que han estado en descenso y han acabado en puestos de Champions", explicó el técnico del conjunto hispalense en rueda de prensa.

Además, Lopetegui aseguró que no ha mantenido ninguna reunión sobre su futuro. "Las únicas reuniones que a mí me interesan son las que tengo con mis jugadores para mejorar, y para hacer las cosas que no hemos hecho bien. Hay que tener templanza", señaló el técnico vasco del Sevilla.

No es la primera crisis, en sus palabras, que vive Julen Lopetegui: "Las he vivido de todos los colores. Es mi cuarto año, he vivido situaciones complejas. Solo pienso en lo que puedo aportar a mi grupo para ganar el partido de mañana".

Se mostró satisfecho con su plantilla pese a las críticas a él y al director deportivo, Monchi. "Las circunstancias son las que son. No tengo dudas de que cuando el equipo esté más completo va a estar en velocidad de crucero. Lo importante es ganar al Espanyol, lo importante es la foto final", expresó el entrenador español. Sobre las bajas, Lopetegui reveló que el Papu Gómez ha mostrado molestias tras el calentamiento. "Fernando está bien, Rekik también. Papu será duda para el partido", comentó el técnico.