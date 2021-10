Lopetegui: "Evidentemente, Luis Enrique sabrá más de fútbol que vosotros"

Julen Lopetegui ha sido entrevistado este sábado en el diario MARCA. El técnico del Sevilla ha repasado el inicio liguero del equipo hispalense, que se encuentra en cuarta posición con cuatro victorias en siete partidos. "Las sensaciones que tenemos son de estar empezando a competir, sintiendo la complejidad de la competición y, en algunos momentos, siendo capaces de dar buenos resultados", ha comentado el técnico hispalense.

El Sevilla ha afrontado este parón de Selecciones tras consechar una derrota frente al Granada en la última jornada, la primera en lo que llevamos de curso. Un resultado que, a pesar de ser doloroso, no quita el sueño a Lopetegui. "Las derrotas siempre escuecen mucho. Duelen. Forman parte no sólo de la exigencia del club, sino de los jugadores y el cuerpo técnico. Siempre queremos ganar y cuando no lo conseguimos pues estamos menos contentos, pero dándole también la importancia a que en dos meses pierdas un partido", ha comentado.

Además, sobre la última declaración de Luis Enrique en sala de prensa ante los periodistas, Lopetegui ha querido darle la razón al seleccionador. "Evidentemente, sabrá más que todos vosotros, sin ninguna duda", ha dicho.