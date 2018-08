Lopetegui: "Estamos dando pasos adelante pero tenemos que seguir creciendo ofensiva y defensivamente"

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, felicitó a Keylor Navas, Sergio Ramos y Luka Modric, sus jugadores premiados en la gala de la UEFA en Mónaco, pero esquivó hablar de la ausencia de Cristiano Ronaldo al afirmar que le da "muchísima pereza".

Las duras declaraciones del entorno de Cristiano Ronaldo tras el galardón de mejor jugador para Modric en vez de para el astro portugués no tuvieron respuesta desde la ciudad deportiva del Real Madrid. "No entro a valorar ninguna declaración de nadie", dijo Lopetegui.

"Solo puedo decir que estoy feliz porque Luka haya ganado este galardón. Es jugador nuestro y si lo ha ganado es porque ha hecho méritos. No soy dado a premios individuales porque el colectivo es lo importante, pero Luka lo aúna todo y por su forma de interpretar su profesión me encanta", añadió.

El técnico madridista no se refirió en ningún momento a Cristiano, al ser jugador del Juventus, y se centró en sus jugadores con la mente ya puesta en el partido liguero ante el Leganés.

"Los premios significan un reconocimiento al trabajo del año pasado en Champions. Por el gran rendimiento que hubo llegan premios individuales. Estamos felices y les felicitamos", dijo.

"Me da muchísima pereza hablar de la gala. Estamos preocupados por el partido del sábado y nuestra atención va enfocada al partido del Leganés. Lo demás no está bajo nuestro control", sentenció.

El delantero Borja Mayoral saldrá del Real Madrid cedido en las próximas horas, en las que elegirá una de las numerosas propuestas de Primera que tiene sobre la mesa, y su salida no implicará la llegada de ningún jugador, como confirmó el técnico, que está "satisfecho" con su plantilla.

"Con la llegada de Mariano la plantilla va a quedar cerrada. No creo que haya ningún movimiento de última hora y estamos satisfechos con la plantilla que tenemos", valoró en rueda de prensa.

Lopetegui reconoció que en el último día se producirá la salida de Borja Mayoral por la decisión de tener minutos esta temporada. "Es jugador nuestro pero tiene alternativas varias para salir y buscará una cesión durante el día de hoy. Es un chico que ha trabajado muy bien con nosotros y si sale tendrá recorrido para tener muchos más minutos de los que en su cabeza piensa que tendría aquí".

Para Mayoral el impulso definitivo a salir del Real Madrid ha sido la llegada de Mariano en su puesto. "Simplemente Borja tiene la ilusión y decisión de salir, entiende que es lo mejor para él y lo respetamos. Tenia ilusión de salir antes y la llegada de Mariano le hace decidir ese aspecto".

Con esta salida Lopetegui ya tiene su plantilla cerrada para luchar por todos los títulos esta temporada. "Consideramos cerrada la plantilla, estamos contentos con los jugadores que tenemos y sacaremos el máximo brillo. Sería bueno que los mercados se cerraran antes porque nos centraríamos más en la realidad de cada equipo".

Lopetegui destacó el buen nivel de juego mostrado por su próximo rival en Liga, el Leganés, que aseguró que tras medirse a Athletic Club y Real Sociedad "solo tiene un punto pero pudo ganar los seis".

"A la Real la mereció ganar claramente y en Bilbao no fue inferior al Athletic. Ha jugado esos partidos con línea de cuatro pero su entrenador jugó en el Bernabéu con el Alavés con defensa de cinco. Tenemos que estar preparados ante un rival difícil, bien estructurado y con jugadores mejores que el año pasado que nos va a poner las cosas complicadas", dijo en su estudio del rival.

Respecto al Real Madrid, Lopetegui se mostró satisfecho con la evolución de su equipo y espera más. "Estamos dando pasos adelante pero tenemos que seguir creciendo ofensiva y defensivamente dentro de un concepto de solidaridad que queremos que exista junto a la calidad individual".

No quiso dar ninguna pista de una alienación que dijo dará mañana, ni si ya irá convocado Mariano. "Le vemos preparado y consideramos que nos va a ayudar en todos los frentes de esta temporada", aseguró de su nuevo jugador.

En el tema de la portería mantuvo su mensaje. "Mi confianza en los porteros es máxima juegue quien juegue. Tenemos magnificas soluciones e iremos viéndolo y gestionándolo como sentimos que tenemos que hacerlo, siempre pensando en el bien del equipo. Tenemos muy buenas soluciones en esa posición".

Que en su pasado como seleccionador español dijese que el titular era David de Gea, no implica para Julen tener que hacerlo ahora en el Real Madrid. "No voy a decir quien es el portero titular, tenemos tres magnificas soluciones y lo iremos viendo en cada momento. Haber hecho algo diferente en otras circunstancias diferentes no dice nada porque cada momento es particular".