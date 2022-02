El Levante acusa a Manu Vallejo de faltar a su palabra y dejarles tirados para fichar por el Alavés

El presidente del Levante, Quico Catalán, afirmó que Manu Vallejo, recién incorporado al Alavés, incumplió en la tarde del lunes su palabra de fichar por el Levante como cedido por el Valencia y exculpó al otro club de la ciudad de tener la culpa de la decisión adoptada por el jugador.



En una rueda de prensa, indicó que a las cinco de la tarde del lunes, las incorporaciones en el Levante iban a ser dos -la otra es la de la llegada del internacional uruguayo Martín Cáceres, que se concretó-, pero que la de Manu Vallejo se canceló.



“Cuando las personas incumplen su palabra, pasan estas cosas, ni más ni menos. Tengo en mi móvil el correo electrónico, tengo el contrato del Valencia, de Vallejo, la intermediación del Levante con su agente… Esto no es ciencia ficción, es el representante del jugador quien llama al Valencia y el dice que viene al Levante con las condiciones pactadas de hace semanas”, desveló.



Además, Catalán valoró la postura del Valencia, al que dio las gracias públicamente por cómo han trabajado en estas últimas semanas, donde ha habido muchas reuniones y conversaciones que no han trascendido y destacó a Miguel Ángel Corona, Javier Solís, Inma Ibáñez y el presidente Anil Murthy.



“En el último momento de la tarde tuvimos una conversación con Murthy, me llamó para disculparse cuando él no tenía que disculparse de nada. Que dos clubes de la ciudad hayan tenido rigor en la última semana hay que decirlo para que se sepa que hay cordialidad y cuando las cosas se hacen bien, se dicen. El futbolista ha incumplido ante su club y ante el nuestro. Y tengo el perdón del futbolista”, añadió.



“El lunes a media tarde habíamos conseguido los dos objetivos que pretendíamos antes de empezar el mercado, luego uno se esfumó. Están los que están y hemos trabajado duro y, al final, contamos con los que han querido quedarse y con eso vamos a luchar hasta el final”, aseguró.

También habló de Mickael Malsa y Dani Gómez, dos jugadores protagonistas en el mercado porque muchos clubes han preguntado por ellos. “En el caso de Dani, solo iba a salir si teníamos un refuerzo en la delantera y con la de Malsa no hemos generado la posibilidad de hacer una operación salvo la de Vallejo, que era un “trueque” porque consideramos que en la posición de Malsa había suficiente competencia”, dijo Catalán, que matizó que en el último día de mercado la operación de Vallejo no incluía a Malsa.



Por último, el presidente dijo que hace autocrítica consigo mismo, con los suyos y con el club y sobre los cánticos en contra de él en varios partidos apuntó que cuando llegue la temporada se someterá al examen que prometió.