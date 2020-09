El centrocampista de la Real Sociedad Luca Sangalli volverá a pasar por el quirófano, tras su intervención en el mes de junio, al sufrir en una sesión de recuperación ayer en Zubieta una "fractura transversal de la rótula izquierda por estrés", por lo que ya no jugará hasta el 2021.

El club donostiarra informó este martes del problema médico de un futbolista que lleva varios meses de baja y que afrontaba el periodo de recuperación de su dolencia al margen del resto del equipo, algo habitual con los jugadores salidos de lesión.

Sangalli sufrió esta fractura, que es una "lesión subsidiaria de tratamiento quirúrgico" según los médicos de la Real, y será intervenido este miércoles en Vitoria-Gasteiz por el doctor Mikel Sánchez.

El jugador se lesionó el 10 de junio por una "luxación rotuliana" y en la intervención se aprovechó también para realizar una "limpieza de cuerpos libres articulares", fue operado por el propio doctor Sánchez el 25 de ese mes, con un plazo de recuperación que rondaba los seis meses.

Sangalli también sufrió en octubre de 2018 un ictus leve que le tuvo apartado del equipo hasta su total recuperación varias semanas después, aunque ahora el plazo de retorno a los campos de fútbol será sensiblemente más elevado.

Yeray avanza en su recuperación pero sigue en duda para recibir al Cádiz

Yeray Álvarez "avanza en su recuperación" de la lesión muscular que le impidió jugar el domingo en Eibar, pero sigue siendo duda en el Athletic Club para la visita liguera de este jueves del Cádiz a San Mamés (19.00 horas).

Según informó el club bilbaíno a través de las redes sociales, Yeray "avanza en su recuperación y ya realiza carrera continua", pero, a la espera de poder realizar ejercicios con balón, primero, y con contacto, posteriormente, jugar el jueves quizás sea demasiado pronto para que el bravo central de Barakaldo esté disponible.

No obstante, no será hasta la víspera del choque, mañana miércoles, cuando se sepa si Yeray entra o no en la convocatoria de cara a ese encuentro de la cuarta jornada de liga, el tercero para el conjunto rojiblanco.

El Villarreal pierde a Coquelin

El centrocampista del Villarreal CF Francis Coquelin sufre una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha que le apartarán un tiempo indefinido del equipo.

"Tras las pruebas realizadas, se confirma que el jugador Francis Coquelin sufrió una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha", expresó el club.

No obstante, el tiempo de recuperación estará supeditado a la evolución del futbolista, que se lesionó durante el último partido del Villarreal CF ante el FC Barcelona en el Camp Nou (4-0).