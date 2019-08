Leonardo: "La negociaciones por Neymar están abiertas, el Barça sabe lo que queremos"

Leonardo, director deportivo del PSG, reconoció tras el triunfo del PSG en Metz que la posible salida de Neymar al Barcelona sigue con posibilidades de cerrarse: "Nuestra posición sobre la posible salida de Neymar es clara, todos saben lo que queremos. Recibimos una primera oferta del Barça por escrito el 27 de agosto y la rechazamos, las condiciones no nos convienen. Quedan tres días antes del final del mercado, y por ahora, no hay acuerdo. Hemos hablado mucho, de muchos jugadores pero las condiciones no son las adecuadas", aseguró.

Pese a la situación, el brasileño alabó el nivel futbolístico del ex del Santos: "Es un jugador extraordinario, no lo conocía personalmente antes de regresar a París. Ha vivido muchas cosas, hoy es una estrella del fútbol, ​​me gusta mucho, tenemos una buena relación con él", comentó.

Por último, Leonardo reconoció que Areola no disputó el encuentro de la tercera jornada de la Ligue 1 porque está negociando su salida al Real Madrid: "Areola de su lado está en negociaciones con otro club, no quería jugar esta noche, respetamos su decisión". Todavía no sabemos si se irá, todo sigue siendo posible", concluyó.