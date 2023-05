Legends, el mayor museo de la historia del fútbol, abre sus puertas a inicios de junio

LEGENDS, LaLiga, y el Ayuntamiento de Madrid presentanLEGENDS - The Home of Football. Se trata de un espacio ubicado en la Puerta del Sol, en pleno corazón de Madrid y que abrirá sus puertas a principios del próximo mes de junio. LEGENDS ofrecerá a los visitantes un recorrido de experiencias inmersivas, tecnológicas, expositivas e interactivas, por la mayor Colección de la historia del fútbol mundial, representada en Objetos y Reliquias originales utilizados en partidos por los propios jugadores, salvaguardados por más de treinta años. La Colección se encuentra homologada por UEFA y FIFA, con su debida documentación.

La Colección se compone de más de 5000 objetos, de los cuales 600 estarán expuestos en el Espacio de Puerta del Sol. Las piezas han sido utilizados en todo tipo de competiciones internacionales como ser: Copa del mundo FIFA, Eurocopa, Copa América, UEFA Champions League, Copa Libertadores, JJOO, Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, UEFA Europa League, fútbol femenino y cada una de las principales Leyendas y Ligas Nacionales, como LaLiga, entre otras.

Todas estas serán exhibidas en un edifico de siete plantas con más de 4.200 metros cuadrados. Contará también con una formidable Game Area Metaverse, un completísimo futbol-store, un Cine 4D, juegos robotizados VR, salas temporales, una sala denominada Football Art donde se apreciará de manera digital, tecnológica y con proyecciones de última generación, una inmersiva conmovedora, y un restaurante LaLiga TwentyNine’s en su azotea, con una vista privilegiada a la Puerta del Sol.

La exposición de Legends, en SolLegends





Además de la apertura de Legends, en la presentación se ha dado a conocer el convenio marco firmado por LaLiga y Legends, que incluye a su vez dos acuerdos más.



El primero recoge la adquisición de LaLiga del 25% de Legends Europa a través de una ampliación de capital. Y, el segundo, hace lo propio con Sports Legends and Collections, donde LaLiga obtiene el 10%, con opción de ampliar al 25% en 2023.

A día de hoy, se contempla la apertura de 5 nuevos museos en diversas ciudades europeas durante los próximos 10 años. Todos estos espacios contarán con muestras de la colección de más de 5.000 objetos y camisetas.

?VISITA LEGENDS, LA ÚNICA COLECCIÓN DE PIEZAS HISTÓRICAS DE FÚTBOL



?Una visita memorable al planeta fútbol a través de su herencia más valiosa.



?La mayor experiencia de la historia del fútbol.



??COMPRA TUS ENTRADAS YA AQUÍ: https://t.co/kCtKZWcFJUpic.twitter.com/qThjbnLwM6 — LEGENDS - The Home of Football (@legends_exp) March 28, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, Legends Europa obtiene la condición de Licencia Oficial Global de LaLiga y, por ende, de las competiciones oficiales LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, en Europa. A su vez, LaLiga será el main sponsor de los espacios LEGENDS que abran en todo el continente.

Con este acuerdo, LaLiga da un paso más en el mundo del entretenimiento y la cultura, como ya hiciera antes con proyectos como el concierto Oh my Gol!, celebrado el 11 de junio en el estadio del RCD Espanyol de Barcelona, o la vinculación con Port Aventura World y la creación de la aplicación The Beat Challenge, entre otros.