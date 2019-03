El Leganés se acerca a la permanencia

El Leganés adelantó al Levante en la autopista hacia la salvación tras lograr un trabajado triunfo (1-0) en un estadio de Butarque que sigue acrecentando su fama de campo de minas para los contrarios. Los precedentes decían que el conjunto madrileño había sido incapaz de marcarle un gol a su rival en los siete enfrentamientos previos, tres de ellos en la máxima categoría del fútbol español.



El dato era un reto para los atacantes locales, cuya efectividad ha ido en aumento con el transcurrir de las semanas en gran parte gracias a la buena conexión entre Braithwaite y En-Nesyri. Ausente este último por sanción, ocupó su lugar el argentino Guido Carrillo.



No fue el único cambio con respecto a la jornada anterior ya que Diego Reyes se hizo con el puesto del lesionado Bustinza y Recio suplió en el centro del campo a Vesga. En el cuadro valenciano, dos novedades. Jason entró por Rochina, expulsado ante el Real Madrid, y Mayoral recuperó la titularidad en detrimento de Roger después de no poder jugar días atrás por una cláusula en su contrato.



Arrancó el duelo con cierta sensación de vacío, el que dejaban en la grada algunos aficionados que no entraron al estadio hasta el minuto cinco en protesta por la disputa de partidos fuera del fin de semana. Recibió a todos ellos Óscar Rodríguez con un lanzamiento de falta que se estrelló contra el larguero.



Primer destello en una noche reivindicativa del futbolista cedido por el Real Madrid, quien firmó veinticinco minutos apoteósicos que escenificaron todas y cada una de las expectativas que levitan sobre él. Del talaverano se dice que es un excelente ejecutor de libres directos y ese tiro lo demostró. También que tiene una gran visión de juego, la que exhibió para asistir a Kravets en profundidad en el arranque de una jugada que acabó con disparo fuera de Braithwaite cuando tenía todo a favor.



Otros destacan su templanza, escenificada en el 1-0. Nació al borde del área propia, cuando Rubén Pérez interceptó una acción ensayada levantinista y se lanzó al ataque. Sirvió el centrocampista un pase largo y midió mal la salida Aitor, dejando el esférico a los pies de Carrillo. No acertó el argentino y la responsabilidad quedó en las botas de Óscar, quien levantó la cabeza y la puso lejos del alcance de cualquier contrario.



No terminó ahí su obra, pues aún tenía que darle la razón a quienes le catalogan de buen centrador. Para ellos, una falta lateral medida que acabó rematando Carrillo por encima del larguero cuando estaba bien posicionado. En el área contraria, otra esperanza madridista también se dejó ver. Fue Borja Mayoral, autor de una gran acción individual antes de entregarle el esférico a Jason.



Lo tenía todo de cara éste, pero se encontró con un Cuéllar agigantado que tapó su lanzamiento. Hubo más avisos visitantes antes del descanso ya que Bardhi se apuntó a la fiesta de los jóvenes con porvenir inventándose una ruleta que convirtió a Siovas en estatua y a la que dio continuidad con un zapatazo estrellado contra el palo. Tras el paso por vestuarios, siguieron insistiendo los de Paco López.



Así las cosas un centro de Moses se paseó por el área sin que Jason y Mayoral consiguieran llevarlo a las mallas en el segundo palo. Conscientes los granotas de que en los costados tenían posibles vías hacia el empate, comenzaron a explotarlos con recurrencia. Se sucedieron de esta manera los centros colgados al interior, uno con gol invalidado incluido, para martirio de unos leganenses que sufrían en cada uno. Resistieron pese a ello sin dejar de asomarse de manera esporádica al otro lado del centro del campo.



Al mando de esas expediciones se ponía Óscar, quien dispuso de tres oportunidades. Dos se perdieron fuera y la tercera, la más clara, la sacó con acierto Aitor. Fue el epílogo de un cruce intenso que sigue dibujando al Leganés como un anfitrión temible, pues solo ha perdido un duelo liguero oficial en casa desde el comienzo del curso.



Sin duda una carta de presentación inmejorable como aspirante cada vez más firme a seguir otra temporada más en Primera.



FICHA DEL PARTIDO



1 - Leganés: Cuéllar; Nyom, Diego Reyes (Rodrigo Tarín, min.69), Omeruo, Siovas (Juanfran min.82), Kravets; Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez; Carrillo (Sabin Merino, min.67) y Braithwaite.



0 - Levante: Aitor; Cabaco (Coke, min.65), Rubén Vezo, Rober; Moses (Roger, min.74), Jason, Bardhi, Campaña, Luna; Mayoral y Morales.



Gol: 1-0, min.13: Óscar Rodríguez. Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño). Amonestó a Cabaco (min.20), Recio (min.43), Diego Reyes (min.65), Cuéllar (min.70), Jason (min.85), Coke (min.85), Rodrigo Tarín (min.87) y Óscar Rodríguez (min.94)



Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Liga disputado en el estadio de Butarque ante 9.758 espectadores. Algo menos de la mitad de los aficionados accedieron al estadio en el minuto 5 en protesta por la disputa de partidos fuera del fin de semana.