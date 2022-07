Lecomte: "El Espanyol no es un trampolín para mí"

El nuevo portero del RCD Espanyol Benjamin Lecomte, que llega cedido por el Mónaco hasta final de temporada y sin opción de compra, tras estar el año pasado cedido en el Atlético de Madrid pero sin jugar, aseguró en su presentación que no llega al club blanquiazul pensando en usarlo de "trampolín".

"He progresado mucho en estos años y he de darle las gracias al Espanyol por darme esta confianza. Este es un gran club de la Liga, no es un trampolín. Quiero mostrar mis capacidades y marcar la historia y quedarme por hacer una muy buena temporada", manifestó en rueda de prensa.





"Es un proyecto ambicioso y vengo a aportar"

El defensa Domingo Duarte, última incorporación del Getafe para la próxima temporada, destacó que el proyecto 'azulón' es "ambicioso", al mismo tiempo que apuntó que espera que su proceso de adaptación sea "bastante rápido".

"Quiero volver a hacer un buen año a nivel individual y ayudar al club a conseguir cosas bonitas. Es un proyecto ambicioso y vengo a aportar. Hay que tirar para adelante con este grupo", señaló el portugués en la rueda de prensa de su presentación como nuevo futbolista del Getafe desde el Coliseum Alfonso Pérez.









Zaldúa, ante "un reto bonito"

El lateral derecho Joseba Zaldúa ha manifestado durante su presentación como jugador del Cádiz que emprende con "mucha ilusión" esta etapa y un nuevo reto que calificó como "bonito" después de haber desarrollado casi toda su carrera, ocho temporadas, en la Real Sociedad.



Zaldúa llega con treinta años al Cádiz, cuyo responsable deportivo, Rubén Cordero, ha agradecido al club vasco "la facilidad para que Joseba esté aquí", ha dado la bienvenida al futbolista de San Sebastián y le ha deseado que sea "muy feliz junto a su familia”.