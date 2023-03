Las quejas arbitrales de Arrasate: "A mí se me hace muy difícil seguir creyendo en esto"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, dijo tras la derrota de este sábado contra el Valencia (1-0) que su equipo ha hecho un partido flojo, en el que no han estado cómodos y que no han hecho méritos para algo que no fuera el 0-0.

"Estábamos dentro del partido con el 0-0, pero no era el Osasuna que nos gusta de llegar al área rival y tener soltura. La pena es que el gol viene de errores nuestros en la salida de balón, es lo que más me fastidia", explicó el técnico.

Arrasate también comentó que "el Valencia ha mejorado mucho sin balón, es un equipo complicado, pero son errores groseros nuestros. Ellos tienen suficientes jugadores desequilibrantes en ataque para hacer un gol y el remate de Kluivert es muy bueno".

Por último, sobre el arbitraje, el entrenador de Osasuna apuntó que "estoy muy enfadado con el partido y con el arbitraje. Osasuna ha sido ejemplar desde el lunes, ha hecho dos solicitudes, pero ya está. Hacemos un esfuerzo, queremos calmarnos y entender ciertas cosas, pero a mí se me hace muy difícil seguir creyendo en esto".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La actitud de la entidad es ejemplar, no hablamos de criticar, sino de ayudar a los árbitros. Que no se malinterpreten las palabras, el Valencia ha ganado porque ha sido mejor, pero es difícil creer", finalizó.