Las peñas del Atlético piden que Gil Manzano no les vuelva a arbitrar al que consideran "nocivo"

La Unión Internacional de Peñas del Atlético ha lanzado un duro comunicado en contra del colegiado Gil Manzano a raíz de su actuación de este sábado en el Wanda Metropolitano ante el Athletic.









"En relación con el arbitraje sufrido en el día de ayer a manos del ínclito Jesús Gil Manzano, la UNIÓN quiere hacer constar su más enérgica protesta ante la evidente persecución de la que nuestro Club está siendo objeto por parte de un personaje tan oscuro como nocivo", comienza el comunicado.

Desde la Peñas del Atlético consideran que esto no es "mera casualidad": "Es imposible que la reiteración en la provocación y la falta de imparcialidad, siempre que de arbitrar al Atleti se trata, se daba a mera casualidad. Parece claro que este individuo disfruta maltratando permanentemente a nuestros jugadores con actitudes que resultan en clara adulteración de la competición.

Termina el comunicado señalando que piden a la Federación que no les arbitre en más ocasiones: "Por ello solicitamos públicamente al CTA de la Federación Española de Fútbol, que no vuelva a designar al aludido para ningún encuentro en que participe el Atlético de Madrid. Hacerlo significaría no sólo una falta de responsabilidad sino una ofensa directa al sentimiento de los seguidores Atléticos".





