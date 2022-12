Laporta: "Me encantaría que volviese Messi, pero no podemos generar expectativas"

Uno de los temas de actualidad en el entorno del Barcelona ha sido un posible retorno de Leo Messi, tras su triunfo en la final de la Copa del Mundo con Argentina y con su contrato expirando en 2023. De hecho, la Cadena COPE pudo saber que el deseo del presidente, de Joan Laporta, era que el astro argentino regresase, pero las últimas informaciones señalan que acabará renovando con el PSG.

Precisamente, ha sido Joan Laporta el que ha hablado de este tema y de varios más en 'Barça TV', el medio oficial del club. "Me encantaría que se produjese un retorno de Messi, pero no podemos generar expectativas que no son reales. Es un jugador del PSG y se trata de una operación complicada. Estoy convencido de que su corazón es culer", ha señalado el máximo dirigente del cuadro blaugrana.

Otro tema que trató fue el asunto económico. "Somos un club con un patrimonio muy valorado y buscado por los inversores. Tenemos una capacidad extraordinaria para generar ingresos. Con ello, podemos competir los próximos dos años porque tenemos plantilla, con algún retoque. La tesorería del club está estabilizada", añadió Laporta.

Junto a esto, aseguró que tanto él como el club como Xavi Hernández quieren que Sergio Busquets siga en el equipo por lo menos hasta el final de temporada, aunque añadió que respetarán la decisión que tome el centrocampista. "Xavi cuenta con Sergio Busquets y es partidario de que siga. Queremos que, si puede ser, continúe. Se ha comentado si tiene ahora ofertas de la MLS para el mercado de invierno. Lo que considere Busquets, estará bien. Y el club siempre estará a su lado ayudándole", aseguró Laporta.