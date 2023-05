LaLiga y el Valencia condenan e investigarán los cánticos racistas en Mestalla

LaLiga informó este domingo que "ha solicitado todas las imágenes para investigar" los incidentes ocurridos en Mestalla durante el partido entre Valencia y Real Madrid (1-0) en el que el brasileño Vinícius Junior denunció insultos racistas por parte de un aficionado.



"Ante los incidentes ocurridos durante el Valencia CF – Real Madrid CF en el Estadio de Mestalla, LaLiga informa que ha solicitado todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido. Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algún delito de odio, LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas", aseguró LaLiga en un comunicado.



"LaLiga también investigará las imágenes en las que supuestamente se profirieron insultos racistas dirigidos hacia Vinicius Jr. en los exteriores del estadio de Mestalla", amplió.

Además, la patronal recordó que llevan tiempo persiguiendo estas actitudes racistas contra Vinícius.



"LaLiga se ha mostrado proactiva ante todos los incidentes racistas contra el jugador del Real Madrid CF, Vinicius Jr. Así, LaLiga ha presentado denuncia en nueve ocasiones en las últimas 2 temporadas ante el Comité de Competición de la RFEF, Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, la Fiscalía de Odio y los Juzgados", señaló.



Unos incidentes que arrancaron cuando, en el minuto 70 de partido, Vinícius Junior señaló que un aficionado se dirigió hacia él con un insulto racista, haciéndole el gesto del mono, según desveló más tarde el español Lucas Vázquez.



El encuentro se detuvo durante ocho minutos y, a pesar de que el brasileño no quiso volver a jugar en primera instancia, decidió hacerlo tras una conversación con su técnico, el italiano Carlo Ancelotti.



Más tarde, ya en el séptimo minuto de añadido, Vinícius reclamó a Yunus Musah que retrasara la reanudación del juego tras retener el balón antes de un saque de esquina. Y se formó una tangana entre varios jugadores, con el guardameta del Valencia Giorgi Mamardashvili acudiendo a por el brasileño para increparle.



En esta, Hugo Duro agarró por el cuello a Vinícius y este, tras librarse de ello, golpeó con el brazo en la cara al delantero del Valencia; lo que, tras revisarse en el VAR, acabó en expulsión de Vinícius.



Después, mientras se marchaba del césped de Mestalla dedicó un gesto en repetidas ocasiones a la afición del Valencia de que iban a descender a Segunda División; lo que formó otra tangana.

COMUNICADO DEL VALENCIA

El Valencia ha informado este domingo mediante un comunicado que condena públicamente cualquier tipo de insulto, ataque o descalificación en el fútbol y que se encuentra investigando el episodio del insulto racista de un aficionado a Vinícius Jr. durante el partido Valencia-Real Madrid para expulsarlo del club y del estadio.



“El club, en su compromiso con los valores del respeto y del deporte, reafirma públicamente su posición contra la violencia física y verbal en los estadios y lamenta los hechos acontecidos durante el transcurso del partido contra el Real Madrid. Aunque se trata de un episodio aislado, los insultos a cualquier futbolista del equipo rival no tienen cabida en el fútbol y no encajan con los valores y la identidad del Valencia”, se apunta en el comunicado.



Además, el director corporativo del club, Javier Solís, salió después del partido para mostrar el descontento del club con las declaraciones de Carlo Ancelotti, que en rueda de prensa denunció que Mestalla cantó “mono” a Vinícius y no “tonto”.

“Ante las desafortunadísimas declaraciones de Ancelotti en las que ha tildado a toda la afición de racista no lo podemos tolerar. Posiblemente es fruto de un error en el idioma, habrá comprendido otra palabra. Deberá pedir disculpas, de la misma manera que nosotros condenamos los insultos racistas”, expresó.



Solís dijo que “entiendo que le dirán a Vinícius que no puede comportarse así ni reproducir esos gestos. Me ha parecido desagradable, un jugador no puede mandar a todo un estadio a Segunda División sin que sea condenado. El Valencia aplicará su reglamento interno con la mayor severidad y conllevará la expulsión de este o estos aficionados, que estamos trabajando en la visualización de las imágenes”.



Por último, el club apuntó que “al margen de estos hechos aislados, el Valencia CF quiere agradecer a los más de 46.000 aficionados su asistencia y apoyo al equipo en el partido de este domingo 21 de mayo”.