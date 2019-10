LaLiga no permite el cambio de fecha del derbi sevillano programado el día de las elecciones

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla y el Ayuntamiento de la ciudad hispalense han pedido este viernes a La Liga de Fútbol Profesional (LFP) que el partido entre el Betis y el Sevilla previsto para el 10 de noviembre se celebre al día siguiente por motivos de seguridad al coincidir con la fecha de las Elecciones Generales.

Ambas instituciones, en un escrito conjunto al que ha tenido acceso EFE, muestran su "máxima preocupación" por la coincidencia del partido con la jornada electoral y consideran que ello hace "prácticamente imposible garantizar la seguridad" de ambos acontecimientos.

La celebración de unas elecciones generales absorben la totalidad de los dispositivos policiales de Sevilla, según argumentan Subdelegación y Ayuntamiento, que agregan que el derbi requiere asimismo un importante despliegue de seguridad.

Estos acontecimientos, unidos al Plan de nivel 4 de alerta antiterrorista, hacen necesario desde un punto de vista policial un número de efectivos que, en el caso de coincidencia con el partido, no serían posibles, por lo que abundan en la necesidad de que el derbi pase al día siguiente.

El hecho de que el partido sea declarado de alto riesgo y los precedentes de este tipo de choques obligan a un despliegue policial que podría superar los trescientos efectivos.

Sin embargo, según ha contado Isaac Fouto LaLiga ha denegado este cambio de fecha. Hay que recordar que el partido no puede jugarse el sábado porque el Sevilla disputa el jueves Europa League. Además, la RFEF no permite que los encuentros puedan disputarse los lunes.

