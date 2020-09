LaLiga no empezará el viernes tras retrasar la Jueza de Competición el Granada - Athletic

Tras más de ocho horas de deliberación Carmen Pérez González, Jueza Única de Competición, ha decidido retrasar la fecha del Granada - Athletic, fijado por LaLiga en un primer momento el viernes 11 de septiembre a las 21:00, a las 18:30 horas del sábado por lo que el campeonato liguero 2020/2021 no empezará con ese encuentro.

LaLiga mantendrá los partidos de viernes y lunes amparándose en una cautelar de la Audiencia Provincial Isaac Fouto contó en El Partidazo de COPE que la RFEF quiere evitar los partidos de viernes y lunes y podría amenazar con no mandar árbitros. 08 sep 2020 - 23:14

⚽️ OFICIAL | La jueza de competición ha decidido que @LaLiga comience el sábado, y no el viernes como estaba fijado.



��️ Sábado 20:45 @GranadaCdeF - @AthleticClub



�� Más en @partidazocope a las 23:30h pic.twitter.com/b4kCW6qxcT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 9, 2020

Por lo tanto, será el partido que disputarán en Ipurua el sábado a las 16:00 horas el Eibar y el Celta el encargado de dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada de LaLiga Santander. Tampoco habrá fútbol en Segunda hasta el 12 de septiembre.

En su nota pública, la Jueza fija este partido en el Nuevo Los Cármenes para el sábado "salvo que el Granada, bien directamente, bien por intermediación de LaLiga y dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de esta resolución proponga otro horario distinta dentro de los días y horarios válidos de la jornada de competición". Hay que recordar que esos horarios válidos son los sábados y domingos tanto para la Jueza como para la RFEF.

Carmen Pérez González también ha cambiado la fecha del partido fijado el lunes 14 de septiembre que iban a disputar el Alavés y el Betis. El encuentro se jugará el domingo a las 13:00 horas. En Segunda, el viernes debían enfrentarse Leganés y Las Palmas que será finalmente el sábado a las 18:15 horas. El Mirandés - Alcorcón pasa del lunes al domingo a las 18:15 horas.

Si LaLiga y los clubes deciden no acatar esta decisión y teniendo en cuenta que hay una sentencia de un juez de lo mercantil que dice que no puede jugarse en viernes y lunes podrían estar cometiendo un delito de desobediencia. Esto podría acarrearles la inhabilitación del CSD y los equipos perderían los partidos por no haber comparecido además de atenerse a una posible condena penal.

LaLiga ha emitiido un comunicado muy contundente al entender que existe una cautelar vigente hasta el 6 de octubre en la que se amparan para fijar partidos los lunes y los viernes. Así, ha anunciado su "firme intención de solicitar, además de otras, medidas provisionales al CSD para la Jornada 2". "Aun así, para la Jornada 1 y con el fin de evitar perjuicios deportivos irreparables a los clubes afectados por este sinsentido de la RFEF", LaLiga ha fijado estos nuevos horarios.