LaLiga denuncia cánticos contra el Atlético e insultos a Simeone, Oblak y Luis Suárez en el derbi madrileño

LaLiga ha remitido ante el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia los cánticos escuchados el pasado domingo en el derbi madrileño en contra de varios jugadores del Atlético de Madrid y su entrenador Diego Pablo Simeone. Además, aparecen también en el informe insultos en el Osasuna-Barcelona, el Alavés-Getafe y en el Burgos-Fuenlabrada.

En el derbi madrileño se responsabiliza a la Grada Fans de una serie de cánticos violentos durante todo el encuentro: “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un portero es una puta de cabaret”, “Indios no, indios no, indios no, hijos de puta, indios no”, “Ole, ole, ole cornudo Simeone”, “Puto indio el que no bote”, “lololololo Suárez muérete”.

En el Alavés-Getafe se recoge en dos ocasiones el cántico de unos 700 aficionados locales cuando un jugador madrileño estaba tirado en el césped: “Písale, písale, písale la cabeza”. Además, se escuchó “hijos de puta, españoles”.

En el Osasuna-Barcelona se han denunciado los cánticos: “Puta Barça, puta Barça, eh”, “Písalo, písalo”, “Puta España y puta selección”, “Hijo de puta, eres un hijo de puta” y “Puta Barça, oe”.

Por último en el Burgos-Fuenlabrada se denuncian los insultos al delantero ucraniano de los madrileños Roman Zozulya: “Zozulya muérete, Zozulya muérete”.