LaLiga cerrará la temporada con un multitudinario concierto el 11 de junio en Cornellá

Madrid unió este jueves a estrellas del deporte y del espectáculo que apoyaron la presentación en Madrid de Oh My Gol! LaLiga MusicExperience, el evento musical del año que se celebrará en Barcelona el 11 de junio. Junto a los Embajadores de LaLiga Santander Fernando Sanz, Fernando Morientes o Luis García estuvieron futbolistas y exfutbolistas como Marc Bartra o Iván Helguera, deportistas como Almudena Cid o Carolina Villanueva, así como Ana Morgade y Goyo Jiménez, entre otros. Todos ellos se reunieron en el Hard Rock Hotel Madrid para apoyar el que será el primer concierto en España que une deporte, música y entretenimiento.

El evento, que reunió a más de 150 invitados, contó con la participación especial vía telemática de la leyenda del fútbol español Andrés Iniesta, quien invitó a los asistentes a acudir al concierto del día 11 de junio en el RCDE Stadium (Barcelona). Iniesta es socio fundador de Never say never (NSN), compañía que, junto con LaLiga, organiza este singular evento musical.

“LaLiga es mucho más que fútbol. Es pasión, ocio, entretenimiento, diversión… y es música. Este proyecto pionero supone también una nueva forma de seguir llegando a un público más joven, algo que se ve reflejado en nuestras redes sociales, donde somos los líderes de las cinco grandes ligas europeas, superando los 150 millones de seguidores, muchos de los cuales son aficionados tanto de LaLiga como de los artistas con los que estamos colaborando en este concierto, por lo que es una alianza que surge de forma natural”, afirma Stephen Ibbotson, Head of Franchising & Licensing de LaLiga.

Por su parte, Vicenç Fàbregas, Live Experience Director de NSN, señaló que “este concierto es el arranque de una colaboración inédita e innovadora entre ambas instituciones y supone una apuesta definitiva por expandir el entretenimiento más allá de sus audiencias naturales, uniendo el público amante del fútbol y la música en un evento singular sin precedentes en nuestro país.”





“Nos llena de orgullo que el concierto tendrá un componente social, ya que durante el mismo se va a colaborar con el proyecto solidario de LaLiga en el campo de refugiados de Za’atari, cuyo objetivo es es mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes refugiados sirios, utilizando el fútbol como herramienta de inclusión social”, afirmó Fernando Sanz, director del proyecto de Embajadores y Leyendas de LaLiga y presidente de la Fundación LaLiga

LaLiga ha apostado esta temporada por la música para amplificar la emoción de la competición a través del lema #PlayLaLigaSantander, conectando con los aficionados a través de aquello que une a música y fútbol: la pasión que generan y la capacidad de amplificar su mensaje a través de cualquier frontera. También reitera la apuesta de la organización por seguir conectando con su público más joven, cada vez más numeroso: entre 2018 y 2020 los fans del fútbol entre 16-24 años aumentaron un 7% en España (más del doble del 3% a nivel mundial).

Rauw Alejandro compartirá escenario con Steve Aoki y María Becerra, entre otros



Algunos de los artistas urbanos más escuchados del momento, como Rauw Alejandro, Steve Aoki y María Becerra participarán en Oh My Gol! LaLiga Music Experience, junto con Ana Mena o Juan Magán. Un evento especial de más de cinco horas de duración que celebrará el final de temporada de LaLiga. El ambicioso e internacional cartel de artistas invitados, así como la vuelta a la actividad del mundo del entretenimiento están impulsando la venta de entradas del que será el concierto del año.

Rauw Alejandro se ha convertido en uno de los exponentes de la música urbana más importantes a nivel mundial. Ha conseguido entrar en todas las listas de éxitos en tan solo dos años, llegando en 2021 a ser número 1 con una de sus canciones. La argentina María Becerra ha entrado en el Argentina Hot 100 de Billboard y ha colaborado con artistas de la talla de JBalvin yBecky G. El DJ y productor norteamericano Steve Aoki ha pinchado en las mejores salas y festivales del mundo como Coachella, Glastonbury o Tomorrowland. Con dos nominaciones a los Grammys y su propio sello discográfico de música latina, el productor Juan Magán se encuentra entre los diez mejores DJs del mundo. Mena, que destaca por su éxito en el dance pop con canciones como Música Ligera, es toda una estrella en Italia, donde ha participado en la última edición del Festival de San Remo. En la actualidad, acumula varios discos de oro y platino y es una de las artistas españolas con más proyección.