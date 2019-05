Kroos: "Tengo una relación especial con el Real Madrid"

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, aseguró el día que renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2023, que tiene "una relación especial" con el club blanco, con el que ya ha conquistado doce títulos y prometió "muchos éxitos en los cuatro años que vienen".

"Hoy es un día muy feliz para mí, estoy muy contento. He tenido muchos éxitos en el Real Madrid, ya he ganado doce títulos pero estoy seguro de que vamos a conseguir muchos en los cuatro años que vienen. Es un día muy especial", aseguró en sus primeras palabras tras firmar la renovación junto al presidente Florentino Pérez.

Kroos, acompañado por su familia y con su mujer e hijo en la primera fila, agradeció la confianza del Real Madrid y dejó claro que nunca pensó en marcharse por la mala temporada del equipo.

"En este momento firmar la renovación es especial, es una señal del club. Tenemos una relación especial, he venido en 2014 y desde el primer día he tenido mucha confianza del club en mi. Creen que he ayudado al equipo a ganar tantos títulos y tener mucho éxito. tengo una relación especial con el Real Madrid y vamos juntos por muchos más éxitos", dijo.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, celebró la renovación del alemán Toni Kroos y resaltó la importancia de su figura en el acto junto al centrocampista, del que dijo "se ha ganado el respeto del madridismo" gracias a su "profesionalidad, talento y compromiso".

Las palabras de Butragueño hacia Kroos dieron inicio al acto de renovación del centrocampista alemán en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu. "Jugaste tu primer partido con el Real Madrid el 12 agosto 2014 y ese día ya ganaste tu primer título con nosotros", recordó.

"Han sido doce títulos estos años en los que te has ganado el cariño y el respeto del madridismo gracias a tu profesionalidad, talento y compromiso. Te has convertido en un jugador muy importante para el equipo. Estamos encantados de que sigas cuatro temporadas más y no tenemos ninguna duda de que te esperan muchos éxitos en el Real Madrid", aseguró Butragueño.