Kroos: ”No hay excusas por el césped, hemos jugado los dos en este campo"

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos no quiso poner "excusas" sobre el estado del campo de El Sadar al empate (0-0) contra Osasuna este sábado, donde les faltó "algo arriba" para generar más ocasiones y merecer la victoria.

"Controlamos todo el partido pero creamos pocas ocasiones hoy, nos ha faltado algo arriba hoy. Siempre hay un rival que defiende, sabíamos que iban a defender y con nuestras calidad tenemos que crear más, también en un campo difícil como hoy", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras el partido.

El alemán, que jugó su partido 300 con el Madrid, apuntó que la nieve o el frío no eran excusas para empatar. "No hay excusas del campo, hemos jugado los dos. No fue por el campo. Perdimos rápido el balón arriba, el espacio era más por los laterales que arriba. Controlamos y no lo hicimos tan mal pero ha faltado algo arriba para ganar el partido", apuntó.

"Hoy no podemos estar contentos porque queremos luchar por estar primeros y un empate como hoy no ayuda", terminó, cediendo en la persecución al líder Atlético de Madrid.