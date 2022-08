Koke, en DAZN: "Tenemos que mejorar muchas cosas, no queríamos empezar en casa perdiendo"

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, lamentó este domingo, tras la derrota por 0-2 contra el Villarreal, que "un detalle ha penalizado mucho" a su equipo, en referencia al error que supuso el primer gol de Yeremy Pino, en un partido "raro", en el que "no pasaba nada" y con un rival "muy pausado".



"Hay que seguir. No queríamos empezar así en casa. Tenemos que mejorar muchas cosas y mirar hacia adelante. Ha sido un partido un poco raro, con un Villarreal muy pausado. En ningún momento hemos estado a gusto en la presión, sólo en alguna parte del partido. A mejorar cosas y seguir hacia adelante", declaró a 'Dazn' al término del encuentro.



"Cuando no ganas, es difíciil. Hay que seguir. Es el segundo partido de Liga. El objetivo es ganar todo lo que tenemos en casa, sobre todo", añadió Koke, que apuntó que Gerard Moreno le había dicho que "no tenía intención de provocar a nadie" con la celebración del segundo gol, con las manos en las orejas y la lengua fuera.