Koeman: "Es una sanción exagerada, si insultas de verdad te caen 20 partidos"

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, considera que es "exagerada" su sanción de dos partidos por haberle llamado "personaje" al cuatro árbitro del partido del pasado jueves ante el Granada y considera que "si insultad de verdad te caen 20 partidos".

Ronad Koeman, sancionado con dos partidos: no estará ni ante el Valencia ni ante el Atlético Koeman, expulsado por decir al cuarto árbitro "vaya personaje" ha sido sancionado con dos partidos por el Comité de Competición. No estará ni ante el Valencia ni ante el Atlético. 30 abr 2021 - 14:41

�� @RonaldKoeman: "Vamos a recurrir la sanción porque no estamos de acuerdo. De todas formas, mañana no estaré en el banquillo, pero ya tenemos al cuerpo técnico preparado" #ValenciaBarçapic.twitter.com/OIMY0hbrwK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 1, 2021

Preguntado por esa supuesta reunión entre el cuerpo técnico y los jugadores al término de ese choque ante el Granada, Koeman reconoce que tiene un "diálogo abierto" con la plantilla y que "al final es mi responsabilidad" y apunta que "cuando cambia cosas, siempre hablo con los capitanes".

Por otro lado, el entrenador del Barcelona aseguró este sábado, antes de visitar al Valencia, que está "convencido" de que si su equipo gana "los últimos cinco partidos" que le quedan será campeón de LaLiga Santander.

"(El encuentro) es crucial para nosotros, pero creo que lo mismo existe para el Atlético de Madrid esta tarde, para el Madrid esta noche y depende de los resultados para el Sevilla el lunes. Para nosotros después de una derrota lo importante es ganar", dijo el técnico en la víspera del choque en Mestalla (domingo, 21.00 horas).

El holandés confió en las opciones de sus hombres, que tras perder contra el Granada no dependen de sí mismos, porque el español "es un campeonato fuerte en el que hay muy buenos equipos", como demuestra que a falta de cinco jornadas haya "cuatro equipos luchando para ganar la liga que están en tres puntos entre ellos".

"Si no estás bien, si no estás metido, si faltan cosas, se paga caro. Es lo bonito de esta temporada. No hay ningún equipo superior a los demás, son momentos de partidos en los que hay opciones para ganar", consideró.