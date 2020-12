Koeman, sobre Messi: "Leo es mayor que antes, pero está muy comprometido"

Ronald Koeman fue entrevistado en la revista del FC Barcelona para anliazar su temporada hasta el momento y la situación de la plantilla.

Destacó cómo el coronavirus ha cambiado el fútbol. "Covid también fue algo nuevo para mí, así que ha sido difícil. Y sí, se nota. Es especialmente difícil cuando jugamos en casa, porque es un terreno enorme y realmente sientes que está vacío, que no hay nadie aquí. Después de un tiempo puede que te acostumbres a jugar sin aficionados, pero creo que cuando los jugadores salen al campo y no hay atmósfera, es algo muy extraño. Realmente extrañas el ambiente", señaló.

Continuó hablando de su fichaje por el Barça y de cómo se realizó. "Cuando me llamaron en enero para preguntarme si estaría interesado en venir, les dije que no podía dejar la selección a cuatro o cinco meses de la Eurocopa. En marzo, cuando supe que no iríamos a la Eurocopa, mi situación personal con Holanda cambió. Esperábamos un Campeonato de Europa normal, con aficionados, aunque en diferentes países, pero luego todo cambió. Quizás si no hubiera sido por Covid, habría tenido que esperar un año más", explicó.

Erik Pasman / PRO SHOTS / AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

"En enero dije que no, pero mi sueño siempre fue entrenar al Barça"

Koeman aseguró que su sueño "siempre fue entrenar al Barcelona", pero que estas oportunidades "no llegan en el mejor momento del club". "No creo que debas esperar hasta el momento perfecto para estas cosas. Si un equipo está obteniendo buenos resultados, no cambia de entrenador. Los cambios ocurren cuando la gente no está contenta, porque el equipo no está ganando. No sé si lo llamaría valentía; Creo que cualquier entrenador con esa oportunidad diría que va a entrar. Por el cariño de la gente por mí, por el club, por mi relación personal. Conozco bien al club, conozco a la gente y jugué. aquí durante seis años y fue asistente de Van Gaal durante un año y medio. Sabía que era un momento difícil y que habría grandes cambios en el club. Pero soy entrenador y sé que tenemos que jugar bien y ganar nuestros partidos. El resto está fuera de mi control", indicó.

Andrey Lukatsky/Orange Picture/AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

Destacó la presión de ser una leyenda como jugador. "En un club como el Barça hay que ganar cosas. Creo que nuestro objetivo final es ganar juegos y trofeos. No obtienes premios por terminar cuarto, debes ser el primero. Esa es la mentalidad que debe tener este equipo, no podemos conformarnos con menos. Sabemos que esta es una temporada con muchos cambios, el club está en una situación económica difícil, con problemas con el salario de los jugadores. Esta es una situación muy delicada para los clubes de fútbol debido a Covid. Pero el Barcelona sigue siendo un equipo que necesita ganar, con la conciencia de que hay que hacer cambios, pero todavía aspirando al más alto nivel y haciendo las mayores exigencias. Esa ha sido la mentalidad aquí y siempre debe ser la mentalidad", añadió.

"Messi está muy comprometido"

Se refirió a Messi como uno de los jugadores más comprometidos y capitán. "Si está en condiciones de jugar y es lo suficientemente bueno, lo hará. Pero, por supuesto, Leo es mayor que antes, aunque es un jugador que todavía quiere estar en los partidos, y sobre todo ganarlos. Entrena duro todos los días. Está muy comprometido. Como entrenador me gusta hablar con mis jugadores, y también hablo con Leo sobre esto y otras cosas porque también es capitán del equipo. Hay cuestiones de plantilla, reglas y hablamos de muchas cosas, no solo de la forma en que jugamos. Eso es parte del día a día de un entrenador, necesitas estar en comunicación con tus jugadores", explicó.

También habló de los jóvenes, Pedri y Ansu Fati. "Siempre es bueno hablar de los jóvenes. Se lo merecen, pero también son jugadores que todavía tienen mucho que aprender. Pero lo que han hecho Ansu y Pedri con solo 17 o 18 años en un equipo tan grande como el Barça es algo muy grande. Pedri viene de Las Palmas muy joven y ya juega partidos contra equipos como el Madrid y la Juventus, y lo hace de forma fantástica".

EFE

"Es importante que un club tenga jóvenes y que ellos tengan oportunidades. Tienes que ir cambiando de equipo poco a poco. Todavía necesitas a los jugadores mayores, pero no estarán disponibles para siempre y necesitas planificar los cambios a su debido tiempo, con calma. Pedri se ha ganado su lugar en los juegos por su labor en los entrenamientos. Me ha demostrado que es un buen jugador y que es capaz de jugar en un equipo como el Barcelona", destacó.

Por último, se refirió a la situación actual del club. "Es muy difícil porque es un asunto que está totalmente fuera de nuestras manos. Siempre he insistido en que si están tranquilos de cabeza, estarán tranquilos en sus cuerpos. Pero todo equipo necesita cierta tranquilidad para poder ganar", finalizó.