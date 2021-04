Koeman: "El Real Madrid ha tenido demasiadas críticas y no soy partidario de ellas"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que será importante ganar el Clásico de este sábado en el Estadio Alfredo Di Stéfano de cara a la lucha por LaLiga Santander, que seguirá abierta pase lo que pase, y se ha mostrado firme en contra de las críticas al juego de un equipo blanco que considera que tiene una plantilla y entrenador "impresionantes".

"Sí, el Madrid es el Madrid y han tenido demasiadas críticas pero están vivos en 'Champions' y luchan por LaLiga. No soy partidario de la gente que ha criticado tanto al Madrid, porque tienen jugadores y un entrenador impresionantes. El Madrid está en forma y tiene opciones de ganar el partido", avisó en rueda de prensa.

Koeman, que los ha vivido como jugador, asegura que un Clásico es un partido diferente a los demás. "Hay mucho interés por ambas partes. El Barça está bien, llevamos una trayectoria importante de muchos puntos logrados, luchamos por ganar y es algo muy positivo", matizó en este sentido, dando las mismas opciones a los suyos de poder ganar.

En caso de lograr el triunfo, sería importante de cara a la lucha por LaLiga Santander."Últimamente logramos buenos resultados y el equipo está confiado. Es un gran partido, contra un Madrid que también ha mejorado esta temporada. Estamos luchando por el máximo, que para los dos equipos es ganar LaLiga. En este sentido, el partido de mañana es importante", reconoció.

"El resultado en principio no es decisivo. Porque después del partido de mañana quedarán muchas jornadas todavía, para cualquiera será complicado ganar todos sus partidos. Estamos luchando por el primer puesto con el Atlético, y quien gane el Clásico tendrá una moral importante para seguir", ahondó en este sentido.

Por otro lado, también zanjó cualquier posible polémica con el árbitro y con el hecho de jugar en el Di Stéfano, desmarcándose de las críticas del técnico del Liverpool, Jürgen Klopp. "Es un poco desprestigiar a este club grande como es el Real Madrid. Han cogido el momento de hacer obras en su estadio, y bien hecho. Para cualquier jugar lo complicado es jugar sin público, en cualquier campo. No es problema para mí, el césped estará bien y eso es lo importante", recalcó Koeman.

En cuanto a las altas médicas de Gerard Piqué y Sergio Roberto, son bienvenidas aunque no confirmó si jugarán o no. "Son dos jugadores importantes para el equipo, por su calidad y por su personalidad. Siempre hay que estar al máximo física y mentalmente. Pero sí hay jugadores en el equipo que por su personalidad o por ser capitán, es importante estar en estos partidos. Mi trabajo es buscar el mejor once", recordó.

"Las bajas de Ramos y Varane son importantes, pero nosotros también las tenemos y con mucho tiempo fuera. Pero son dos centrales importantes, muy buenos, y Ramos es su capitán y tiene mucha personalidad para ellos, les es importante. Pero contra el Liverpool ha demostrado tener otros jugadores que pueden cumplir", señaló sobre la ausencia de la pareja de centrales titular en el Madrid.

Y, como Zinédine Zidane, aseguró que lo mejor para LaLiga sería que los dos capitanes siguieran en sus equipo. "Lo mejor para nuestra Liga es que los mejores jugadores se queden hasta su último minuto de poder jugar. Messi y Ramos no se pueden comparar, uno es atacante y otro defensa, pero ambos sí han sido importantísimos para sus equipos. Ojalá Ramos siga en el Madrid y Messi siga con nosotros", coincidió con su colega blanco, que aseguró lo mismo en su rueda de prensa, minutos antes.

"Ojalá que Leo mañana también sea decisivo. Necesitamos al mejor Barça, pero también al mejor Barça. Para ganar mañana hay que hacer las cosas perfectamente bien, los pases y ocasiones, y necesitamos a Leo, claro", se sinceró Ronald Koeman.